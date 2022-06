Svolta Atalanta, riscattato Demiral dalla Juventus

La prima svolta, per certi versi inaspettata, del calciomercato dell'Atalanta è arrivata questa sera. La Dea ha riscattato Demiral dalla Juventus per 20 milioni di euro. Una decisione presa in extremis che è rimasta in bilico a lungo, negli ultimi giorni infatti si pensava che i bergamaschi non avessero intenzione di esercitare l'opzione per il cartellino del difensore turco, nonostante sia stato una colonna del reparto arretrato di Gasperini. Con 43 presenze e 3 gol il giocatore è stato uno dei più presenti davanti a Musso in questa stagione dimostrando tra l'altro una crescita invidiabile. Arrivato forse un po' troppo irruento, nel corso dei mesi sotto l'ala protettrice del Gasp ha frenato il suo istinto, accumulando sempre meno cartellini e diventando sempre più affidabile.

Atalanta, Demiral riscattato e ora cosa succederà?

Adesso che è stato riscattato si apre però un nuovo capitolo nel lungo mercato estivo. Demiral infatti è nel mirino di diversi club, la Fiorentina in Italia e il Manchetser United in Inghilterra. Il fatto che l'Atalanta lo abbia riscattato è sicuramente un indizio importante per la sua permanenza che però non è sicura al cento per cento. In caso di offerte ben superiori ai 20 milioni infatti verrà presa in considerazione anche una cessione per mettere a bilancio una pluslavenza. La storia di Demiral potrebbe quindi ricalcare quella di Romero, riscattato dalla Juventus e poi ceduto al Tottenham per 60 milioni.

Tutto ovviamente dipenderà da chi si farà avanti e da come lo farà, altrimenti il giovane centrale turco sarà ancora il perno di una difesa che la prossima stagione punterà ancora forte sui veterani Toloi e Palomino. Insieme a loro Gasperini potrebbe dare più spazio a Scalvini, elogiato anche dal CT della Nazionale Roberto Mancini.