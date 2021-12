Atalanta - Roma 1-4: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Roma sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo battendo per 4 a 1 l'Atalanta. Prova strepitosa degli uomini di Mourinho che mostrano i muscoli e rendono piccoli i nerazzurri bergamaschi. I giallorossi sono perfetti sin dai primi minuti, vanno avanti di due gol, subiscono la rete che accorcia le distanze (sfortunata autorete di Cristante) ma nella ripresa dilagano. Mourinho prepara la partita in maniera superba, con la squadra compatta dietro che non conede profondità agli attaccanti atalantini e che poi è pronta ad innescare in contropiede il tandem Abraham-Zaniolo che con tanto campo a disposizione fanno malissimo ai difensori bergamaschi. Zaniolo torna in gol dopo 515 giorni, Abraham segna una doppietta ma il migliore in campo è Smalling. L'ex Manchester United gioca la sua miglior partita con la Roma bruciando e annullando in maniera netta ed evidente Zapata. Super Roma che adesso guarda al futuro in maniera diversa.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (34' pt Muriel); Hateboer (35' st Zappacosta), De Roon, Freuler, Pezzella (34' st Maehle); Pasalic (19' st Miranchuk); Ilicic (46' pt Malinovskyi), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Koopmeiners, Malinovskiy, Demiral, Pessina, Lovato, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Mkhitaryan (44' st Calafiori), Cristante, Veretout (47' st Kumbulla), Viña; Zaniolo (25' st Shomurodov), Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Villar, Pérez, Mayoral, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Irrati.

MARCATORI: 1' pt Abraham (R), 27' pt Zaniolo (R), 46' pt aut. Cristante (R), 27' st Smalling (R), 37' st Abraham (R).

NOTE: Ammoniti: De Roon (A); Zaniolo, Ibanez, Mancini (R). Recupero: 3' pt, 3' st.

Atalanta - Roma 1-4: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Roma 1-4 giocata sabato 18 dicembre sono disponibili su Sky Sport