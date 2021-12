Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sabato alle 18 l’Atalanta affronta la Roma in campionato per continuare la rincorsa all’Inter prima in classifica. La Dea è quarta a meno tre dalla vetta, ha vinto tutte le ultime cinque partite e in Serie A non perde da nove turni, dall’ormai lontanissimo 3 ottobre. Il prossimo ostacolo saranno i giallorossi di Mourinho, sesti a ventotto punti che continuano nella loro altalena di risultati. Le aspettative erano altre, nella Capitale l’approdo dello Special One aveva riempito di entusiasmo l’ambiente, ma la realtà dice che in caso di sconfitta anche il treno che porta al quarto posto diventerà impossibile da raggiungere. Il successo sullo Spezia 2-0 ha ridato ossigeno alla squadra che in procedenza aveva perso con Inter e Bologna senza segnare nemmeno una rete.

Atalanta-Roma: le probabili scelte di Gasperini

“E’una partita di cartello” così ha definito la gara Gasperini alla viglia del match, è facile quindi aspettarsi che in campo andranno i migliori, tranne Gosens che è l’unico indisponibile per infortunio. Davanti a Musso ancora da sciogliere il dubbio tra Djimsiti e Demiral, con il primo favorito e l’automatico spostamento di Palomino al centro della retroguardia a tre. Tre le maglie da assegnare dalla metà campo in su, a destra Hateboer insidia Maehle, alle spalle di Zapata, Malinovskyi torna dalla squalifica e dovrebbe avere la meglio su Ilicic, al sua fianco più Pessina di Pasalic.

Atalanta-Roma: le scelte di Mourinho

Mourinho arriva al Gewiss Stadium senza Spinazzola, El Shaarawy, Pellegrini e Peres oltre che al giovane Felix squalificato. Rientro in vista invece per Smalling con l’inglese che dovrebbe farcela, altrimenti giocherà Kumbulla. In campo anche Zaniolo e Mancini fermati dal giudice sportivo nell’ultimo turno, il talento azzurro molto probabilmente giocherà al fianco di Abraham nel 3-5-2 scelto dallo Special One. A centrocampo terzetto “elastico” con Veretout e Cristante a dividersi tra interdizione e costruzione del gioco e Mkhitayan con compiti spiccatamente offensivi. Sugli esterni toccca a Kardspor e Vina che avranno il loro bel da fare per spezzare il temuto gioco sugli esterni di Gasperini.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Roma (3-5-2) Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Kardspor, Mkhitaryan, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham.

Dove vedere Atalanta-Roma in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa solamente da DAZN in diretta streaming. La piattaforma è visibile tramite App su tutti i dispositivi abilitati come tv di ultima generazione, consolle come Playstation e Xbox, oppure i più comuni smartphone, tablet e pc. A guidare gli spettatori nelle pieghe della partita saranno il telecronista Stefano Borghi insieme al commentatore tecnico Massimo Gobbi.