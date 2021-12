Atalanta-Roma e il gol della discordia: Irrati e Nasca verso lo stop

La Roma ha fermato la corsa dell’Atalanta, l’1-4 dei giallorossi al Gewiss Stadium è stata una severa lezione agli uomini di Gasperini che sono scivolati a meno sei dalla vetta, occupata ora dall’Inter, e hanno spezzato la striscia positiva di risultati in campionato che durava da inizio ottobre. Tutto è andato storto per la Dea che ha subito gol subito, poi ha provato a recuperare ma è stata infilzata da una Roma cinica e spietata. Alla fine però, più dei commenti tecnici a prendersi la scena è stato il tecnico di casa che ha attaccato, e non è la prima volta, gli arbitri.

Gasperini contro gli arbitri dopo Atalanta-Roma

Il mister di Grugliasco ha commentato in maniera dura la decisione di annullare il momentaneo 2-2 dei suoi, senza che l’arbitro Irrati fosse nemmeno richiamato al VAR. “ Hanno segnalato il gol di Palomino in fuorigioco, se ha toccato è fuorigioco altrimenti non è possibile. Sennò per l’ennesima volta cambiato il regolamento” questa l’accusa di Gasperini.

Ha toccato o non ha toccato? Il nodo del contendere è questo e a finire al centro delle polemiche non è l’episodio, ma l’utilizzo del VAR. Perché Nasca non ha richiamato Irrati al video? E’questo quello che chiedeva l’Atalanta dopo la gara.

Irrati e Nasca fermati dopo il gol annullato in Atalanta-Roma

L’errore è proprio questo, perché la tecnologia andava utilizzato visto il momento e l'episodio poco chiaro sul campo. Lo pensano, in tanti e lo penserebbero anche ai piani alti dell’Associazione Arbitri, tanto che secondo la Gazzetta dello Sport, sia Irrati che Nasca dovrebbero essere fermati per il prossimo turno. Una sorta di punizione, già applicata in passato per altre giacchette nere in caso di errori gravi.

L’Atalanta nel frattempo tornerà subito ad allenarsi e cercherà di riprendere la via della vittoria già martedì sera quando affronterà il Genoa di Shevchenko, in piena crisi e bisognoso di punti per la salvezza.