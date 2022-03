Atalanta, il sabato di campionato complica la corsa Champions

Roma e Atalanta a 47 punti, Lazio a 46 è questa la classifica della corsa Champions in attesa di Juventus-Spezia e anche di Fiorentina-Verona di domenica. I bergamaschi devono ancora recuperare una gara e la viola ora a 42 punti ne ha due di partite in meno, quindi non può essere tagliata fuori dalla corsa, nonostante l’addio a Vlahovic.

Il sabato di campionato fa esplodere la lotta al quarto posto con un’unica certezza: solo una giocherà il massimo torneo europeo la prossima stagione, le altre dovranno accontentarsi di Europa e Conference League. Per la Dea è quindi sempre più dura perché la rotonda vittoria con la Sampdoria è stata cancellata dalla prova opaca dell’Olimpico. Poco cinica ha detto Marino della sua squadra, mentre Gasperini si è ancora una volta chiuso nel silenzio.

Atalanta attenta: per il quarto posto ora ci sono anche Lazio e Roma

L’Atalanta non riesce a ingranare le marce alte come fatto tra novembre e dicembre quando un filotto di successi consecutivi aveva rilanciato le ambizioni Champions. Ora è dura perché la corsa non è più solo sulla Juve, ancora favorita comunque grazie al mercato invernale. Ora ci sono anche le due squadre della Capitale e forse anche la Fiorentina, in una lunga maratona ad eliminazione in cui nessuno potrà sbagliare.

Gasperini deve trovare un rimedio all’assenza di un centravanti, Muriel deve tornare a fare la differenza in attesa di Zapata che però rientrerà quando i giochi potrebbero addirittura già essere fatti. Senza Ilicic, l’attacco è troppo leggero e oggi è arrivata l’ennesima dimostrazione. E’un problema e grosso perché la Dea è una squadra che negli ultimi due anni solari ha sfondato quota 100 gol all’attivo, senza le reti è impossibile raggiungere l’ambito traguardo. Sarà difficile, più di quanto forse ci si potesse aspettare non più di un mese fa, ma non tutto è perduto. Due avversarie pericolose in più si sono inserite, ora la Dea deve ritrovare se stessa, solo così potrà continuare la propria corsa.