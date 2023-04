Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida ad alta quota in Serie A lunedì alle 20,45 con l'Atalanta di Gasperini che affronta la Roma per cercare di ritrovare le posizioni che valgono l'Europa. L'impresa è diventata più difficile per la Dea che in settimana si è vista sorpassata dalla Juventus a cui sono stati ridati i 15 punti. La Roma invece dopo la sentenza è rimasta in piena lotta Champions League con il suo quarto posto, ma deve guardarsi dal ritorno di Milan e Inter.

Atalanta-Roma: le scelte di Gasperini

Qualche dubbio per l'Atalanta che non potrà contare su Hateboer, Lookman e Ruggeri. In attacco probabile l'utilizzo di Zapata e Hojlund sostenuti da Koopmeiners con Ederson che sarà il compagno di De Roon in mediana. Ballotaggio anche in porta dove Sportiello sembra essere in vantaggio su Musso, in difesa invece giocheranno Djimsiti, Toloi e Scalvini.

Atalanta-Roma: le scelte di Mourinho

Dopo i 120 minuti con il Feyenoord, Mourinho rischia di perdere sia Smalling che Wjinaldum, se così dovesse essere giocheranno Ibanez e Cristante. In atatcco pronto il tridente Abraham, Dybala e Pellegrini mentre sugli esterni El Shaarawy è in vantaggio su Spinazzola.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Zapata, Hojlund.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Atalanta-Roma in diretta tv e streaming

Il match del Gewiss Stadium di lunedì alle 20,45 sarà trasmesso unicamente da Dazn attraverso il sito ufficiale e la App scaricabile sulle Smart TV, sulle Fire Stick e anche su tutti i dispositivi mobile abilitati. La telecronaca sarà di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.