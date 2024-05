Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il destino del quinto posto, l'ultimo che vale la Champions League, si deciderà domenica sera al Gewiss Stadium. L'Atalanta affronta la Roma domenica alle 20,45, le due squadre sono appaiate a quota 60 punti, chi vince vola, chi perde può quasi dire addio alle speranze di qualificarsi. La sfida è delicata soprattutto per la Roma che ha una gara in meno dei bergamaschi e arriva alla sfida più in difficoltà rispetto ad un'Atalanta spumeggiante capace di conquistare l'accesso alla finale di Europa League e che mercoledì sfiderà la Juventus per provare ad alzare la Coppa Italia.

Atalanta-Roma, le scelte di Gasperini

Senza Toloi e Holm e con Kolasinac ancora a rischio forfait, Gasperini riduce il turnover al minimo indispensabile nonostante mercoledì ci sia la finale di Coppa Italia. La Dea schiererà di nuovo Carnesecchi tra i pali confermando l'alternanza campionato-Europa League con Musso. In difesa torna Scalvini dal primo minuto, in mediana Pasalic potrebbe far tirare il fiato a De Roon. Nessuno cambio sugli esterni e in attacco dove Koopmeiners e De Ketelaere sono in vantaggio su Lookman per giocare alle spalle di Scamacca.

Atalanta-Roma, le scelte di De Rossi

Nella Roma doppia assenza pesante, fuori dai giochi Spinazzola e Dybala, al posto dell'argentino dovrebbe gocare Baldanzi con Lukaku e El Shaawary nel tridente, a sinistra invece toccherà a Angelino. Per il resto dentro tutti i titolarissini con Ndicka e Mancini davanti a Svilar e in mediana Paredes con Cristante e Pellegrini.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca

Roma (4-3-3) Svilar, Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy

Atalanta-Roma in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Roma di domenica alle 20,45 sarà trasmessa solamente da Dazn su sito e app ufficiale scaricabile su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet, smart tv e console Playstation e Xbox. Per chi ha anche un abbonamento a Sky la partita sarà trasmessa anche sul canale 214.