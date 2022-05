Atalanta, tre scenari per la rosa dell’anno prossimo

Un viaggio negli Stati Uniti per decidere il futuro dell’Atalanta. Luca Percassi nei giorni scorsi ha incontrato Steven Pagliuca per indirizzare la Dea del prossimo futuro, con le strategie del mercato in primo piano. Nelle prossime ore ci sarà un colloquio con lo staff dirigenziale e tecnico per capire come disegnare la rosa del 2022-2023. A guidare il gruppo dovrebbe essere ancora Gasperini che ha due anni di contratto e che Percassi ha confermato davanti ai microfoni in una delle ultime interviste. Il tecnico rimarrà al suo posto a meno che dal prossimo colloquio non usciranno due visioni completamente diverse della squadra che verrà. Difficile che accada.

Come sarà la rosa dell’Atalanta 2022-2023

Da quello che filtra sono tre gli scenari possibili. Il primo sarebbe quello di una rivoluzione totale con pochi giocatori che rimarrebbero a Bergamo. Un’idea che non stuzzica troppo la dirigenza, cambiare tutto significa passare un’estate a correre tra cessioni e acquisti e questo potrebbe portare a fare degli errori.

Poi c’è la via che meno piace a Gasperini, conferma totale o quasi del gruppo e qualche innesto mirato. La Dea però secondo molti è a fine ciclo e anche il tecnico potrebbe volere un mercato più “robusto” per dare nuovo ossigeno a tutta la formazione.

Infine c’è la terza, e più percorribile via. Una transizione con alcune cessioni, tutte rimpiazzate da acquisti, per un ricambio non totale ma comunque importante. In questo caso si valuterebbero tutte le offerte, anche quelle per i big, e poi si deciderebbe caso per caso anche a seconda dei possibili sostituti. In questo scenario si inserirebbe la decisione di riscattare Demiral, a circa venti milioni dalla Juventus, e rivenderlo subito a una big europea, magari al Manchester United che lo segue con attenzione, ad una cifra molto più alta.

Il futuro è adesso per l’Atalanta, nelle prossime ore Percassi imposterà il discorso in Italia dopo aver incontrato Pagliuca, la sinergia con gli americani è finalmente iniziata.