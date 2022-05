Atalanta - Salernitana 1-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Un punto e mille rimpianti per la Salernitana. La squadra di Nicola sfiora un clamoroso colpaccio in casa dell'Atalanta e, con il punto conquistato, muove ancora la classifica e si prepara a giocarsi il tutto per tutto tra pochi giorni: in rapida sequenza ci saranno le partite contro Venezia e Cagliari.

Finisce 1-1 al Gewiss Stadium ma la Salernitana è bella, viva, stanga e corre, mette alle corde a più ripresa l'Atalanta che sentiva odore di Europa. La sponda sontuosa di Djuric e la perla del brasiliano Ederson nel primo tempo sono lo splendore sotto gli occhi dei duemila che affollano il settore ospiti. La partita si sblocca al 27'. Lassana si invola e subisce fallo. Calcio di punizione e respinta facile della difesa atalantina. Pare azione finita e invece Mazzocchi la ravviva, perché ha l'intelligenza di fiondare verso Djuric che di testa indirizza dalle parti di Ederson. E' un rigore in movimento: il brasiliano, in spaccata, non sbaglia. I granata potrebbero addirittura raddoppiare. Minuto 35, Mazzocchi fa viaggiare Verdi che inventa il traversone per Lassana Coulibaly. Il centrocampista, però, non ha freddezza e lucidità per piazzare la zampata vincente.

Poi Pasalic gela la Salernitana al 44' (scattato sul filo dell'offside, gela Sepe e fa 1-1), ma non la classifica. E ora scende in campo anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che su Facebook carica l'ambiente: "Un punto prezioso. Giovedì e Domenica tutti all'Arechi. Macte Animo".

Il tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (1′ st Pasalic), Demiral (1′ st Djimsiti), Palomino; Hateboer (9′ st Maehle), De Roon, Freuler, Zappacosta; Boga; Muriel (31′ st Malinovskyi), Zapata (9′ st Miranchuk). A disp: Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Mihaila, Cissé, Cittadini, Pessina. All: Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Gyomber, Fazio, Ruggeri (22′ st Gagliolo); Mazzocchi (40′ st Dragusin), L. Coulibaly, Ederson (40′ st Kastanos), Bohinen, Zortea; Verdi (40′ st Mousset), Djuric (33′ st Bonazzoli). A disp: Belec, Russo, Jaroszynski, Capezzi, M. Coulibaly, Di Tacchio, Mikael, Perotti. All: Nicola

Arbitro: Guida di Torre Annunziata (Berti/Mastrodonato).

Note: Marcatore: 27′ Ederson, 43′ Pasalic; Angoli 11-4; Ammoniti: Palomino, Demiral Djuric, Verdi. Freuler; Recupero: 5′ st.

Atalanta - Salernitana 1-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Salernitana 1-1 giocata lunedì 2 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport