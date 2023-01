Atalanta-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica 15 gennaio alle 18 l'Atalanta sfida la Salernitana, le probabili formazioni e dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

L'Atalanta per continuare a inseguire il quarto posto, la Salernitana per ritrovare il sorriso. La sfida di domenica alle 18 al Gewiss Stadium è decisamente importante per la Dea che grazie alla vittoria di Bologna ha agganciato Roma e Lazio portandosi a meno tre dall'Inter in classifica. I campani però non saranno un avversario morbido, il 2023 è iniziato con una sconfittae un pareggio, la graduatoria non preoccupa, il trend negativo sì e così Nicola deve fare punti per allontanare le voci di esonero.

Atalanta-Salernitana: le scelte di Gasperini

Qualche dubbio di formazione per Gasperini soprattutto in attacco dove Lookman e Zapata si giocano un posto vicino al giovane centravanti Hojlund ormai promosso titolare. Sull'esterno non è ancora pronto dal primo minuto Zappacosta e quindi dovrebbe esserci la conferma di Ruggeri. Per il resto dentro i titolarissimi con Pasalic che sembra aver vinto la sfida con l'ex di turno Ederson nel ruolo di trequartista.

Atalanta-Salernitana: le scelte di Nicola

Possibile cambio di modulo per Nicola che prepara il 3-4-1-2 con Vilhena avanzato e la coppia offensiva Dia e Bonazzoli, in leggero vantaggio su Piatek nella corsa alla maglia da titolare. In difesa più Lovato di Bronn davanti ad un Ochoa in splendida forma e più volte miracoloso sia con il Milan che con il Torino. A centrocampo già al centro del progetto il neo acquisito Nicolussi Caviglia.

Atalanta-Salernitana: probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund.

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Bonazzoli.

Atalanta-Salernitana in diretta tv e streaming

La gara sarà trasmessa solamente su DAZN, la piattaforma fornirà le immagini ai tifosi e agli appasionati attraversoo la propria App e il sito ufficiale. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini con Marco Parolo al commento tecnico.