Atalanta-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lunedì di passione in Serie A dove alle 20,45 si sfidano l’Atalanta, a caccia di un posto in Europa, e la Salernitana che crede sempre di più nell’impresa salvezza. Il Cagliari, sconfitto sabato dal Verona, è solo a tre punti di distanza e gli uomini di Nicola devono ancora recuperare il match con il Venezia. L’obiettivo non è mai stato così vicino, anche grazie alle ultime tre vittorie di fila. Questa volta però non sarà facile fare punti perché la Dea non può mollare niente ed è uscita dalla crisi con la vittoria sul Venezia 3-1 e il rocambolesco pari con il Torino 4-4.

Atalanta-Salernitana: le scelte di Gasperini

Nell’Atalanta tornano a pieno regime Toloi e Malinovskyi, già rientrati tra i convocati con il Torino. L’azzurro potrebbe scendere in campo dal primo minuto, ma è ancora in ballottaggio con Scalvini, nessun dubbio sugli altri due difensori: Demiral e Palomino. In mediana Gasperini sceglie ancora i titolarissimi con De Roon, Freuler in mezzo e Hateboer e Zappacosta sulle fasce. Dietro alle punte si sfidano Pasalic e Pessina con il croato favorito, in attacco ancora coppia pesante con Muriel e Zapata.

Atalanta-Salernitana: le scelte di Nicola

Nicola continuerà con il 3-5-2 per provare a strappare punti salvezza. Verdi non è al meglio ma potrebbe non essere in campo dal primo minuto, va invece verso il forfait Radovanovic. Davanti a Sepe quindi spazio a Gyomber, Fazio e Ranieri, a centrocampo occhi puntati sul gioiellino Ederson che verrà affiancato nel cuore del rettangolo verde da Bohinen e Coulibaly, gli esterni saranno presidiati da Rugerri e Mazzocchi. In attacco confermati Bonazzoli e Djuric.

Atalanta-Salernitana: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

Salernitana (3-5-2) Sepe, Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, Coulibaly, Ruggeri: Djuric, Bonazzoli.

Atalanta-Salernitana in diretta tv e streaming

I tifosi delle due squadre avranno due possibilità per vedere la gara di lunedì sera. La prima sarà Dazn, con diretta streaming sia via App che dal sito ufficiale, la seconda sarà Sky che trasmetterà la partita sul canale Sport Calcio (numero 202) e su Sky Go, oltre che su Now TV. Nel primo caso la telecronaca sarà affidata a Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel, nel secondo a Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.