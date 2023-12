Atalanta-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv

L'Atalanta per rilanciarsi in ottica quarto posto, la Salernitana per compiere l'impresa e provare a restare agganciata al treno salvezza. Sono punti pesanti quelli in palio al Gewsiss Stadium lunedì alle 20,45, Gasperini deve ritrovare brillantezza per approfittare del passo falso della Roma e non perdere contatto con Napoli, Fiorentina e Bologna. Dall'altra parte della barricata Inzaghi non può più sbagliare se non vuole vedere diminuire ancora le possibilità di salvezza.

Atalanta-Salernitana, le scelte di Gasperini

Doppia emergenza per Gasperini che in difesa non avrà Toloi e Palomino e rischia di dover rinunciare anche a Kolasinac, così sarà De Roon a retrocedere nella linea davanti a Musso. Problemi anche in attacco dove i due centravanti Scamacca e Touré sono ai box, pronta quindi la coppia leggera De Ketelaere-Lookman con Koopmeiners alle spalle. In mediana insieme a Ederson dovrebbe giocare Pasalic.

Atalanta-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Niente Dia per la Salernitana che deve rinunciare ancora una volta al suo bomber, così in attacco sarà rivoluzione con Simy centravanti sostenuto da Cabral e Tchaouna, in mediana spazio a Maggiore con Bohinen regista. In porta ancora out per infortunio Ochoa, gioca Costil

Atalanta-Salernitana, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Salernitana (4-3-2-1): Costil, Mazzocchi, Gyomber, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Tchaouna, Cabral; Simy.

Atalanta-Salernitana in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Salernitana di lunedì alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn sul sito e sulla app ufficiale della piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A.