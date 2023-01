Atalanta, verso la Salernitana: Muriel ancora ko, dubbi in attacco per Gasperini

Il ritorno alla vittoria contro il Bologna dopo quattro giornate senza successi è stata una ventata di freschezze per l'Atalanta che ora non vuole più fermarsi. La Dea è tornata in lizza per un posto in Europa e potrebbe essersi messa alle spalle il periodo più difficile della stagione. La prova del nove sarà quella di domenica alle 18 quando al Gewiss Stadium arriverà la Salertinata con Nicola costretto a vincere per scacciare le voci di esonero.

Atalanta-Salernitana, Muriel non ce la fa

Gasperini prepara la squadra a Zingonia e dovrà ancora una volta rinunciare a Muriel, ai box e senza allenamenti con il gruppo in questa settimana, difficile pensare ad una sua convocazione, ancora più difficile vederlo in campo contro i campani. Buone notizie invece da Zappacosta che ormai è pronto e si gioca una maglia da titolare con Soppy a sinistra.

Il vero dubbio della vigilia è però in attacco con tre giocatori a giocarsi due maglie mentre per quella del trequartista Pasalic è in vantaggio su Ederson. La coppia offensiva potrebbe essere formata ancora dal doppio centravanti Zapata-Hojlund con il gioiellino danese che sembra ormai essersi preso i gradi da titolare dopo le ultime ottime prestazioni e una crescita evidente. Non è però tagliato fuori dalla corsa Lookman che dopo un grande avvio di stagione si è un po' fermato ma resta il capocannoniere della squadra con ben sette centri in questo campionato.