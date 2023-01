Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Dea per continuare a correre in zona Champions League dopo essere tornata bella, spumeggiante e vincente. I blucerchiati per cercare di rialzarsi dopo tre sconfitte di fila e una classifica che lascia pochissimo spazio alle speranze di non retrocedere in Serie B.

Gasperini ha qualche defezione ma può contare su un attacco atomico che in questo 2023 ha già segnato venti reti di cui tre domenica scorsa a Torino contro la Juventus. Trascinata dal talento Hojlund, dal ritrovato Boga e dal bomber Lookman, l'Atalanta ha 35 punti ed è a meno due da Roma e Inter. La Samp, compressa tra problemi e societari e campo, è lontanissima dal quartultimo posto, il Sassuolo è infatti otto punti più avanti.

Atalanta-Sampdoria: le scelte di Gasperini

Nella Dea torna dalla squalifica Koopmeiners che si riprende il posto al centro del campo insieme a De Roon. Fuori da giochi Zappacosta, Palomino e probabilmente anche Zapata, tutti infortunati. Gasperin conferma la squadra che ha pareggiato a Torino con in difesa Demiral, sugli esterni Mahele e Hateboer, mentre in attacco Boga e lo straripante Lookman affiancheranno il talento Hojlund.

Atalanta-Sampdoria: le scelte di Stankovic

Problemi di formazione per i blucerchiati che si presenteranno al Gewiss Stadium senza Colley, Sabiri, Conti e De Luca, in forte dubbio Manolo Gabbiadini che proverà a stringere i denti ma potrebbe non essere disponibile. Se così sarà al fianco di Lammers in attacco ci sarà il giovane Montevago. In mediana la coppia sarà Winks-Rincon mentre alle spalle degli attaccanti giocherà Djuricic. Confermata la difesa davanti ad Audero con Nuytinck, Amione e Murillo.

Atalanta-Sampdoria: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Montevago, Lammers. All. Stankovic.

Atalanta-Sampdoria in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Sampdoria sarà trasmessa sia da DAZN, in diretta streaming sulla App e sul sito ufficiale, sia da Sky Sport, in tv ai canali numero 202, 251 e in 4K sl 213, per gli abbonati Sky sarà attiva anche la App Sky Go e a disposizione ci sarà anche il servizio on demand Now Tv.