Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il successo in Europa ha ridato slancio all’Atalanta che dopo il 3-0 con l’Olympiakos e il passaggio del turno in Europa ora si tuffa nel campionato per dare l’assalto alla Juventus. I bergamaschi sono quinti a quota 44 punti a meno sei dalla Juventus che però a due gare in più. Vincere è necessario per non sganciarsi dal treno, ma anche la Samp ha bisogno di punti. I blucerchiati sono a 26 punti a più quattro sul Venexia, attualmente quartultimi, e sono reduci dalle ultime vittorie con Empoli e Sassuolo in casa ma sono stati sconfitti da Milan, Spezia e Torino.

Atalanta-Sampdoria: le scelte di Gasperini

Scelte quasi obbligate per Gasperini che è in grave emergenza in difesa, Djimsiti e Demiral sono squalificati e Palomino è ancora ko per infortunio. Molto probabile la conferma della difesa a tre con il giovane Scalvini insieme a Toloi e De Roon davanti Musso. Con l’arretramento dell’olandese sarà Koopmeiners a fare coppia con Freuler e in attacco senza Muriel e Zapata, insieme a Miranchuk e Ilicic, sono pronti Boga e Malinovskyi con alle spalle Pasalic.

Atalanta-Sampdoria: le scelte di Giampaolo

Squalifiche importanti anche in casa blucerchiata con Bereszynski e Candreva fermati dal giudice sportivo. Così davanti a Falcone a destra ci sarà spazio per Conti con Murru favorito su Augello a sinistra. In mediana dovrebbe tornare Sensi al centro con Rincon e Thorsby al suo fianco mentre viaggia verso la conferma Sabiri. In attacco, convocati Giovinco, ma giocheranno Quagliarella, tornato al gol con l’Empoli, e Caputo.

Atalanta-Sampdoria: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo.

Atalanta-Sampdoria: la diretta tv e streaming

La sfida di lunedì sera andrà in onda solamente su DAZN. Il servizio di streaming sarà disponibile solo per gli abbonati tramite la App o via sito internet ufficiale su tutti i dispositivi abilitate. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastorianni e a Dario Marcolin al commento tecnico.