Atalanta, verso la Sampdoria: il punto sugli infortunati

L'Atalanta, tornata bella e vincente, è pronta ad ospitare la Sampdoria sabato prossimo alle 20,45 per continuare a lottare per un posto in Champions League. Gasperini ha ritrovato la sua Dea spettacolare, già venti in gol in questo 2023, e soprattutto è tornato a vincere e a tenere il passo con le altre contendenti per un posto in Champions League.

Atalanta, gli infortunati che salteranno la Sampdoria

La prossima tappa della luna corsa sarà contro una Sampdoria sempre più in crisi e ormai vicina al baratro della retrocessione in Serie B. I blucerchiati avevano dato segnali di risveglio al ritorno dalla sosta con la vittoria con il Sassuolo ma poi hanno vanificato tutto con le sconfitte con Napoli, Empoli e Udinese, tre gare in cui non hanno segnato nemmeno una rete.

In vista della sfida l'Atalanta non potrà contare su Zappacosta, ancora una volta ai box dopo l'ennesimo guaio muscolare e anche su Palomino. Il difensore è uscito dal campo contro la Juventus lamentando un infortunio muscolare, oggi è stato comunicato l'esito degli esami, purtroppo per lui e per la Dea non ci sono buone notizie, il giocatore dovrà stare fermo ai box tra le tre e le quattro settimane.

Incerta al momento la presenza di Duvan Zapata, il colombiano sta meglio ma continua ad allenarsi lontano dal gruppo. L'ex di turno tenterà il recupero ma lo staff sanitario darà l'ok solo se sarà completamente recuperato. La sensazione è che il suo ritorno possa slittare di una settimane anche perché con Hojlund, Lookman e Boga, Gasperini sembra aver trovato la formula magica per avere di nuovo la sua Atalanta macchina da gol.