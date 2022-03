Atalanta, Sartori ai saluti: D'Amico scala posizioni

Dopo otto anni l'Atalanta e Govanni Sartori potrebbero dirsi addio. Il direttore sportivo della Dea, l'uomo dei miracoli del calcio italiano che dopo aver dato vita alla favola Chievo Verona ha lanciato i bergamaschi nell'Olimpo del calcio europeo, avrebbe la valigie pronte. La sua missione a Bergamo sembra essere terminata, e sono già in tanti ad accostarlo a molti club, alla Juventus per esempio con cui l'uomo mercato ha avuto un fitto colloquio in inverno. Si pensava fosse una questione di trattative tra i due club, e invece qualcuno sussurra che possa essersi trattato di un possibile incontro per capire un'eventuale disponibilità a trafserirsi a Torino, ovviamente però non ci sono certezze.

Sartori lascia l'Atalanta, D'Amico si avvicina

L'addio di Sartori aprirebbe così la corsa ad uno dei posti più importanti per i direttori sportivi di tutta Italia. L'Atalanta ha un bilancio in ordine e la prossima estate inizierà ad incassare ad esempio i soldi, tanti, in arrivo dal Tottenham per Romero. Chiunque arriverà avrà risorse per fare mercato, anche perché la prossima sarà la prima sessione con il contributo della nuova cordata americana.

Al momento una delle piste più calde sembra essere quella che porta a Tony D'Amico, uomo mercato principe dell'Hellas Verona che ha costruito una squadra capace di restare quasi sempre nella parte centrale della classifica, sbagliando poco anche a livello di allenatori, se si esclude forse Di Francesco sostituito però poi da Tudor che sta facendo un ottimo campionato.

Tra le sue intuizioni ci sono sicuramente Barak, il centrocampista più prolifico del campionato di Serie A, e poi alcuni giocatori rilanciati, ad esempio Simeone e Caprari, che tra Fiorentina e Sampdoria si erano un po' persi. Insomma D'Amico, come Sartori è una figura competente che sa scegliere gli uomini giusti per i propri mister, la sua prossima sfida potrebbe essere quella di far fare l'ultimo salto di qualità alla 'Atalanta