Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta per continuare a inseguire il super Napoli di Spalletti, distante due punti dopo il pareggio con l'Udinese 2-2, il Sassuolo per rialzarsi dopo il ko interno con l'Inter che ha messo fine alla striscia di due vittorie di fila. Sarà quindi una gara importante quella di sabato sera alle 20,45 al Gewiss Stadium, stadio che dovrebbe presentarsi con il tutto esaurito per una notte che potrebbe proiettare almeno per una sera la Dea in cima alla classifica.

Atalanta, verso il Sassuolo: torna Djimsiti, cinque gli assenti

Atalanta-Sassuolo: le scelte di Gasperini

Problemi di formazione per Gasperini che deve rinunciare a Zapata, Toloi, Zappacosta, Musso, tutti infortunati, e allo squalificato Hateboer, recuperato invece Djimsiti. Difesa e centrocampo sono quindi già fatti con Okoli, Demiral e Scalvini davanti a Sportiello, mentre in mediana De Roon e Koopmeiners saranno allineati con gli esterni Soppy e Maehle, gli unici rimasti in rosa. Tanti i dubbi in attacco con Ederson e Malinovskyi che si sfidano nel ruolo di trequartista e anche Pasalic non è tagliato fuori dalla corsa, mentre la coppia offensiva dovrebbe avere in Muriel il punto fermo con Lookman favorito sull'ex di turno Boga.

Atalanta-Sassuolo: le sclelte di Dionisi

Berardi e Traorè sono recuperati ma arrivano da lunghi stop e quindi non potranno partire titolare ma solo inseriti, in caso di bisogno, a gara in corso. In attacco qundi si va verso la conferma del tridente Laurentié, Pinamonti e Kyriakopoulos. Tutto deciso anche negli altri reparti con Maxime Lopez regista a centrocampo affiancato da Thorsvedt e Frattesi, in difesa senza Muldur e Romagna giocheranno Erlic e Ferrari in mezzo e Toljan e Rogerio sugli esterni. Assente ancora il lungodegnente Defrel, fuori per altri tre mesi.

Atalanta-Sassuolo: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Sportiello, Okoli, Demiral, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel.

Sassuolo (4-3-3) Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurentiè, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Atalanta-Sassuolo in diretta tv e streaming

Il match del Gewiss Stadium sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sport Uno (201, Sport Calcio (202) e Sport (251). Per o streaming ci sarà invece la possibilitàò di seguire la partita anche su DAZN oltre che sulla App Sky Go. La telecronaca su Sky sarà di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani mentre su Dazn sarà affidata a Alberto Santi e Fabio Bazzani.