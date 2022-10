Atalanta, verso il Sassuolo: torna Djimsiti, cinque gli assenti

L'Atalanta prepara a Zingonia la sfida contro il Sassuolo di sabato sera in un Gewiss Stadium che si presenterà esaurito in ogni ordine di posto. Oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo Djimsiti fermo ai box dalla fine di agosto e out da sette giornate di campionato. Il difensore sarà quindi a disposizione di Gasperini anche se è improbabile che possa essere subito titolare. Un problema perché anche Toloi sarà assente e così la difesa sarà probabilmente formata da Scalvini, Demiral e Okoli.

Atalanta-Sassuolo, in cinque out per Gasperini

Le buone notizie però si esauriscono con il rientro di Djimsiti. Da Zingonia infatti non arrivano novità sugli altri infortunati, Zapata in primis che continua a migliorare ma ancora non si sa se riuscirà a tornare per la sfida con la Lazio di fine mese. Contro il Sassuolo mancherà ancora Zappacosta che continua a combattere con gli infortuni, solo due le presenze in questa stagione entrambe di quarantacinque minuti.

E sulle fasce le alternative sono sempre meno perché sabato sera non ci sarò nemmeno Hateboer. L'esterno sarà squalificato e quindi a completare il centrocampo insieme a Koopmeiners e De Roon saranno Maehle e Soppy. Solito rebus in attacco con Muriel, Hojlund, Pasalic, Malinovskyi, Lookman e Boga a giocarsi le tre maglie da titolari.

Giocherà sicuramente in porta Sportielllo visto che Musso continua ad essere fuori dai giochi dopo la rottura dello zigomo accusata contro la Roma. Per lui ora l'obiettivo è quello di riuscire a tornare in tempo per giocare il Mondiale con la maglia dell'Argentina.