Atalanta, quando rientra Scamacca

L'Atalanta aspetta il ritorno di Scamacca per dare maggiore peso al suo attacco. Il centravanti, a segno due volte nell'esordio dal primo minuto contro il Monza, si è fermato il 17 settembre e per ora ha saltato i match contro Rakow, Cagliari, Verona e Juventus dove la Dea ha ottenuto tre vittorie e un pareggio. L'assenza non sembra quindi essersi sentita più di tanto, ma forse non è proprio così perché l'ex West Ham ha caratteristiche diverse da tutti gli altri attaccanti in rosa e con lui in campo Gasperini ha molte più possibilità di arrivare in porta. Il fisico imponente e quella tendenza a cercare sempre la rete manca alla Dea e lo si è visto anche contro la Juventus dove con un finalizzatore in più forse il risultato sarebbe stato diverso.

Atalanta, il rientro di Scamacca

Gianluca Scamacca però non lascerà l'Atalanta da sola ancora per molto tempo. L'attaccante sta lavorando per rientrare il prima possibile dopo l'infortunio muscolare e potrebbe già essere a disposizione giovedì contro lo Sporting Lisbona. E' una speranza, ma nessuno vuole rischiare anche perché il centravanti è reduce da un infortunio che lo bloccato da aprile a giugno scorso e il rischio di un ennesimo stop deve essere evitato. La data del definitivo ritorno potrebbe quindi essere quella di domenica 8 ottobre quando la Dea sfiderà la Lazio all'Olimpico.

Se così dovesse essere in Europa League potrebbe esserci spazio per Muriel dal primo minuto vicino a uno tra Lookman e De Ketealere. Il colombiano contro la Juve è entrato bene in partita rendendo più pericolosa l'Atalanta, potrebbe quindi avere un'altra occasione dal primo minuto.