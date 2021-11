Atalanta - Spezia 5-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Prima lo spavento, poi la goleada. Atalanta rullo compressore sullo Spezia nel primo anticipo di giornata in serie A. Vittoria per 5 a 2 dei ragazzi di Gasperini, andati in svantaggio subito con il gol spezzino di Nzola, ma capaci di chiudere i conti già all'intervallo con una grande reazione e il 3-1 parziale.

La rimonta diventa una festa del gol nella ripresa e per i bergamaschi arriva al Gewiss Stadium il sesto risultato utile di fila. In classifica, il tutto si straduce con un solco scavato tra le rivali per la Champions League e il quarto posto occupato da Zapata e compagni. Per il momento, con 25 punti, i nerazzurri hanno agganciato l’Inter. Nulla da fare per lo Spezia in una partita quasi impossibile fin dalla vigilia. Thiago Motta avrà altre occasioni per conquistare i punti necessari alla sopravvivenza in A dei bianconeri.

Primo tempo

La partita è subito brillante e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. L'Atalanta lascia spazi per andare a colpire e lo Spezia ne approfitta. Nzola segna per primo all'11. Ma è solo un fuoco di paglia. Al 18′ arriva subito il pari di Pasalic al termine di un'azione collettiva in velocità dei nerazzurri. Il gol sblocca i padroni di casa e terrorizza i liguri. La Dea prende possesso del campo e chiude l'avversario nell'angolo. Zapata sembra Tyson e colpisce duro: il colombiano prima realizza il rigore concesso per mani di Sala, poi offre a Pasalic la palla della doppietta. Si va al riposo sul 3-1 e con la netta sensazione che la vittoria sia già archiviata.

Lo Spezia ci mette orgoglio e cuore, ma non scalfisce le certezze di un'Atalanta ormai in campo con il piglio delle grandi. Quando entra Speedy Muriel (riposo per Zapata) e va subito a segno per il poker nerazzurro, la partita si chiude definitivamente. C'è ancora tempo per vedere il quinto gol di Malinovsky, prima del sigillo finale di Nzola, unico a poter sorridere in casa Spezia per la doppietta personale. E' 5-2 finale, la Dea vola.

Il tabellino

Marcatori: 11' p.t. Nzola (S), 18' e 42' p.t. Pasalic (A), 38' p.t. Zapata rig. (A); 37' s.t. Muriel (A), 43' s.t. Malinovskyi (A), 45' s.t. Nzola (S).



Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Zappacosta (41' s.t. Scalvini), de Roon, Koopmeiners (14' s.t. Pessina), Mæhle, Pašali? (40' s.t. Piccoli), Ili?i? (14' s.t. Malinovskyi), Zapata (32' s.t. Muriel). All. Gasperini.



Spezia (4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Hristov, Bastoni, Kovalenko (18' s.t. Colley), Sala (18' s.t. Reca), Maggiore, Verde (6' s.t. Manaj), Nzola, Gyasi (35' s.t. Podgoreanu). All. Thiago Motta.



Arbitro: Abisso di Palermo.



Note: ammoniti 5' p.t. Gyasi (S), 10' p.t. Koopmeiners (A), 3' s.t. Hristov (S), 25' s.t. Pasalic (A).

Atalanta - Spezia 5-2: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Spezia 5-2 giocata sabato 20 novembre sono disponibili su Sky Sport