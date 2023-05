Atalanta-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Turno infrasettimanale in serie A con Atalanta e Spezia che si sfidano alle 18 mercoledì in una sfida delicatissima. Le Dea grazie alle vittorie con Roma e Torino è tornata in piena corsa per il quarto posto, Gasperini deve recuperare due punti al terzetto formato da Milan, Roma e Inter. Match cruciale per i liguri che sono stati agganciati dal Verona al quartultimo posto, ma conservano sull'Hellas il vantaggio negli scontri diretti, quindi in caso di arrivo a pari punti resterebbero loro in Serie A-

Atalanta-Spezia: le scelte di Gasperini

Niente turnover per Gasperini nonostante la sfida alla Juventus nel prossimo turno. Il tecnico si affida ancora al 3-4-2-1 con Zapata, in gol domenica scorsa, centravanti e Hojlund che partirà dalla panchina. Alle spalle del colombiano Pasalic e Koopmeiners sono favoriti su Boga. Lookman prova a recuperare ma potrebbe non farcela, non ci saranno sicuramente Hateboer, Ruggeri e sono da valutare le condizioni di Soppy e Okoli. In porta più Sportiello di Musso mentre in difesa Djimsiti è favorito su Palomino.

Atalanta-Spezia: le scelte di Semplici

Tante assenze per lo Spezia che si presenta al Gewiss Stadium senza il bomber Nzola, al suo posto Shomurodov. Fuori dai giochi anche Moutinho, Beck, Zoet, Holm, Zurkowski e Maldini. Poche quindi le alternative per Semplici che punta ancora sul 4-3-3 con Verdi e Gyasi esterni e in mediana Esposito regista con ai fianchi Bourabia e Ekdal.

Atalanta-Spezia: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata

Spezia (4-3-3) Dragowski, Amian, Ampadu, Nikolau, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Verde, Shomurodov, Gyasi

Atalanta-Spezia in diretta tv e streaming

Due saranno i modi per vedere la sfida tra Atalanta e Spezia in diretta tv e streaming. Le immagini dal Gewiss Stadium saranno fruibili su DAZN, via App e sito ufficiale, e su Sky ai canali 202, 213 e 251 mentre per lo streaming saranno attivi Sky Go e Now TV.