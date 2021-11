Atalanta-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna il campionato e la prima gara dopo la pausa per le Nazionali sarà quella di sabato 20 novembre alle 15 tra Atalanta e Spezia. La Dea torna al Gewiss Stadium dove non vince da tre turni, un tabù da sfatare nell’anno in cui la squadra di Gasperini è già a quota 22 punti, eguagliata la miglior partenza di sempre nella massima serie. Dall’altra parte della barricata ci sarà uno Spezia galvanizzato dalla vittoria contro il Torino in cui Thiago Motta ha salvato la panchina, è salito a quota undici e arrivato due punti sopra la zona retrocessione.

Atalanta-Spezia: le scelte di Gasperini

Gasperini sorride alla vigilia del match perché l’emergenza difesa è finita, resta out solo Lovato, Toloi e Djimsiti sono pronti e il secondo è in leggero vantaggio per giocare titolare domani insieme a Demiral e Palomino. L’azzurro infatti potrebbe tornare utile per il match di Champions League di martedì prossimo contro lo Young Boys. Contro lo Spezia però non ci sarà grande turnover, senza Gosens e Hateboer sugli esterni giocheranno ancora Zappacosta e Maehele, mentre in mezzo Freuler e De Roon sono favoriti su Koopmeiners. Scelte quasi fatte anche in attacco dove Ilicic sembra aver battuto la concorrenza di Malinosvkyi, Miranchuk e Muriel e dovrebbe affiancare Zapata, alle loro spalle tocca ancora a Pasalic.

Atalanta-Spezia: le scelte di Thiago Motta

Lo Spezia si presenterà a Bergamo con tre indisponibilii, Nikolaou squalificato e Bourabia e Leo Sena infortunati. Il tecnico continuerà sulla strada del 4-3-3 con Kiwior che farà coppia con Erlic in difesa. A centrocampo conferma in arrivo per Sala insieme agli inamovibili Kovalenko e Maggiore. Sciolti anche i dubbi in attacco con Gyasi, Nzola e Verde che sembrano aver battuto la concorrenza.

Le probabili formazioni di Atalanta-Spezia

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Dijmisiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Spezia (4-3-3) Porvedel, Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Dove vedere Atalanta-Spezia in diretta streaming e in tv

La sfida tra Atalanta e Spezia sarà trasmessa in diretta streaming e in tv solamemte su DAZN attraverso la App e i dispositivi abilitati, oppure sul sito internet del servizio che detiene i diritti tv dell’intero campionato. La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.