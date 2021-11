Atalanta, verso lo Spezia: Toloi subito titolare, Gosens migliora

Il rientro dei Nazionali ha dato il via alla missione Spezia per l’Atalanta di Gasperini. La Dea torna al Gewiss Stadium che in questa stagione non ha regalato grandi soddisfazioni, e questa sembra essere l’occasione giusta per riconquistare lo stadio di casa.

Atalanta, contro lo Spezia c’è Toloi: le ultime notizie

Le buone notizie per Gasperini arrivano dall’infermeria che va via via svuotandosi dopo essere stata parecchio affollata nell’ultimo mese. Pessina è ormai pronto a tornare in campo, così come Toloi con il difensore azzurro che potrebbe essere schierato dal primo minuto contro i liguri. Un recupero importante non solo per sabato, ma anche, e soprattutto, per il match di martedì sera contro lo Young Boys in Champions League, partita di fondamentale importanza per il passaggio del turno.

Toloi è quindi pronto e tornerà al suo posto nel terzetto insieme a Demiral e Palomino davanti a Musso. In under 21 si è fermato il giovane Lovato che non sarà della gara al pari di altri due compagni di squadra.

Gosens fuori per Atalanta-Spezia

Non rientrerà infatti in tempo Robin Gosens, fermo da quasi due mesi per un problema muscolare. Il tedesco però migliora a vista d’occhio, l’iter riabilitativo è quasi concluso e il giocatore è tornato ad allenarsi parzialmente con i compagni negli ultimi giorni. La speranza di Gasperini è quella di averlo disponibile già contro la Juventus sabato 27 novembre in modo da iniziare a mettere minuti nelle gambe in vista del match dell’8 dicembre contro il Villareal, ultima gara del girone di Champions League in cui verosimilmente la Dea si giocherà il passaggio del turno.

Niente Spezia anche per il lungodegente Hateboer che non è ancora tornato dopo l’intervento al piede sostenuto in estate. L’olandese sta rispettando il programma di recupero , ma diffcilmente sarà in campo prima della fine del 2021.