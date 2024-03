Atalanta-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv streaming

Si incrociano nuovamente le strade di Atalanta e Sporting Lisbona. Mercoledì alle 18,45 al Gewiss Stadium scattano gli ottavi di finale di Europa League e la Dea di Gasperini si trova davanti, dopo il doppio confronto nel girone, i portoghesi in grande forma. Tra ottobre e novembre la formazione nerazzurra incamerò quattro punti nel doppio confronto e volò al primo posto in classifica, ma ora la situazione sembra essere diversa con l'Atalanta reduce da due sconfitte di fila e i lusitani che non perdono dal 23 gennaio con co 7 vittorie e due pareggi nelle ultime nove.

Atalanta-Sporting Lisbona, le scelte di Gasperini

Qualche dubbio di formazione per Gasperini che dovrebbe confermare la difesa e cambiare a destra dove Holm potrebbe vincere il ballottaggio con Zappacosta. In mediana torna Ederson dal primo minuto, molte alternative in attacco con Koopmeiners e Lookman che dovrebbero essere sicuri del posto e De Ketelaere in vantaggio su Scamacca per chiudere il tridente.

Atalanta-Sporting Lisbona, le scelte di Amorim

Amorim non dovrebbe recuperare Adan e così in porta ci sarà Israel. A centrocampo tutto ruota intorno all'ex Lecce Hjulmand, affiancato da Braganca. Occhi puntati sul centravanti Gyokeres che va a segno da quattro partite di fila e in questo 2024 ha fatto letteralmente esplodere il suo talento sotto porta, sono già 14 le reti nel nuovo anno con quattro doppiette.

Atalanta-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere

Sporting Lisbona (3-4-3) Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves

Atalanta-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming

Il match di Europa League di domani, mercoledì, sarà trasmesso in Italia da Dazn su app e sito ufficiale e anche su Sky che metterà a disposizione degli abbonati le immagini in diretta di Atalanta-Sporting Lisbona sui canali 201 e 251 oltre che in streaming sulla App Sky Go e su Now TV.