Dove vedere Atalanta-Sporting Lisbona in tv e streaming, le probabili formazioni

Notte europea al Gewiss Stadium con l'Atalanta che si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa League nella quarta sfida stagionale contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Le due squadre si sono affrontate nel girone, con la Dea che è passata come prima, e una settimana fa hanno dato vita alla gara di andata terminata 1-1. I bergamaschi avrebbero meritato qualcosa di più, visti anche i tre pali colpiti, ma si ripartirà dal pari e quindi per i nerazzurri sarà necessario vincere per passare.

Atalanta-Sporting Lisbona, le scelte di Gasperini

Nessuna assenza importante per Gasperini che non avrà a disposizione solamente il terzo portiere Rossi. Tra i pali ci sarà ancora Musso, preferito in Coppa a Carnesecchi, in difesa torna Kolasinac così come in mediana avrà di nuovo il posto assicurato De Roon insieme a Ederson. Sugli esterni solito ballottaggio tra Holm e Zappacosta, tutto da decifrare l'attacco con tanta abbondanza e Koopmeiners unico sicuro del posto. Le altre due maglie finiranno sulle spalle di Lookman e De Ketelaere, in leggero vantaggio su Miranchuk e Scamacca.

Atalanta-Sporting Lisbona, le scelte di Amorim

Nello Sporting ancora fuori dai giochi il portiere titolare Adan, per il resto tutti a disposizione. Confermato il 3-4-3 con occhi ovviamente puntati sul bomber svedese Gyokeres che sarà affiancato nel tridente dal gioiellino Trincao e da Edwards. In mediana tutto ruota intorno all'ex Lecce Hjulmand mentre in porta andrà l'estremo difensore di riserva Israel

Atalanta-Sporting Lisbona, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere.

Sportin-Lisbona (3-4-3): Israel; Diomande, Coates, Quaresma; Catamo, Morita, Hjulmand, Reis; Edwards, Gyokeres, Trincao

Dove vedere Atalanta-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa in tv da Sky con ben tre canali: Sky Sport Calcio, Sport 4K e numero 254, attivo anche il servizio di streaming Sky Go e sarà possibile vedere la gara anche su DAZN.