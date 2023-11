Dalle formazioni alla diretta tv, tutto su Atalanta-Sporting Lisbona

L'Atalanta torna a respirare profumo d'Europa e al Gewiss Stadium è tempo di supersfida giovedì alle 18,45. La Dea sfida infatti lo Sporting Lisbona, già battuto all'andata a domicilio 2-1, per prendersi il primo posto nel girone e volare direttamente agli ottavi della competizione, evitando così i sedicesimi e lo scontro con una delle squadre uscite dalla Champions. Basta un punto a Gasperini e lo dovrà fare contro i portoghesi che sono secondi e viaggiano veloci verso la qualificazione.

Atalanta-Sporting Lisbona, le ultime notizie

I nerazzurri arrivano al match con problemi in difesa, difficile il recupero di Toloi e Palomino, potrebbe farcela Kolasinac che giocherebbe insieme a Scalvini e Djimsiti davanti a Musso. Fuori dai giochi anche Zappacosta a destra tocca a Hateboer con Ruggeri a sinistra, nel cuore della mediana tona De Roon dopo aver saltato il Napoli per squalifica. Dubbi in attacco dove Lookman sembra sicuro di giocare insieme a Koopmeiners mentre Scamacca ha scavalcato De Ketelaere.

Nello Sporting Lisbona assente Fresneda, centrocampo in mano all'ex Lecce Hjulmand, mentre al centro dell'attacco è probabile la staffetta tra Pualinho, tripletta per lui nell'ultimo turno di campionato, e Gyokeres, in rete nelle ultime due gare disputate.

Atalanta-Sporting Lisbona, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomandé, Coates, Inacio; Esgaio, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Goncalves, Gyokeres, Edwards.

Atalanta-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming

Niente diretta in chiaro per la sfida del Gewiss Stadium, la gara sarà trasmessa in TV da Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now TV e su Dazn.