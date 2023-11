Atalanta-Sturm Graz, probabili formazioni e dove vedere la parita in diretta tv e streaming

Dopo la sconfitta con l'Inter, l'Atalanta è pronta a rituffarsi in Europa League affrontando giovedì alle 21 lo Sturm Graz. Il 2-2 dell'andata è stato ricco di rimpianti ma ha mantenuto i bergamaschi in cima alla classifica del girone con 7 punti, tre in più dei prossimi avversari e dello Sporting Lisbona. Gasperini ha in mano il match point qualificazione e vorrà sfruttarlo per chiudere subito la pratica.

Atalanta-Sturm Graz, le scelte di Gasperini

Un po' di turnover ma non troppo per il tecnico di Grugliasco che in attacco dovrebbe dare un turno di riposo a Scamacca e ridare la maglia da titolare a Muriel, grande protagonista della sfida di andata. Insieme a lui nel tridente Lookamn e Koopmeiners, non cambia la mediana con De Roon ed Ederson mentre verrà risparmiato a destra Zappacosta, al suo posto Hateboer. Non verrò infine rischiato Scalvini, la difesa vista anche l'assenza di Palomino sarà formata da Toloi, squalificato in campionato, Djimsiti e Kolasinac.

Atalanta-Sturm Graz, le scelte di Ilzer

Gli asutriaci confermano il 4-3-1-2 con il talentino Wlodarczyk, autore del gol del 2-2 in pieno recupero all'andata, riferimento offensivo affiancato da Horvat. A centrocampo Prass, anche lui in gol nella prima sfida chiuderà il terzetto con Stankovic e Hierlander, sulla trequarti agirà Boving Vick.

Atalanta-Sturm Graz, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Muriel.

STURM GRAZ (4-3-1-2) Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.

Atalanta-Sturm Graz in diretta tv e streaming gratis

La sfida tra Atalanta e Sturm Graz sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8, anche lo streaming sarà gratis sul sito ufficiale dell'emittente. Inoltre le immagini in arrivo dall Gewiss Stadium saranno visibili anche su Sky e su DAZN.