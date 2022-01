Atalanta-Torino: la possibile data del recupero della sfida

Il Covid è tornato a flagellare la Serie A e a farne le spese è stata, tra le altre, l’Atalanta, squadra che al momento ha soli due positivi, Musso e Palomino, ma non giocherà tutte e due le prime partite dell’anno. La sfida con il Torino è già saltata, doveva giocarsi ieri, perché la ASL ha fermato la partenza dei granata verso Bergamo. Stop in arrivo anche per la prossima gara, quella contro l’Udinese con i bianconeri in quarantena dopo i tanti cosi di positività registrati nei giorni scorsi.

Atalanta-Torino, la data del recupero

Adesso la FIGC deve trovare le date giuste per i recuperi e nel caso dell’Atalanta non sarà facile. La Dea infatti oltre che in campionato è impegnata anche in Coppa Italia, mercoledì 12 gennaio contro il Venezia esordio nella competizione, e in Europa League, con la sfida all’Olympiakos di andata in programma il 24 febbraio. Il calendario dei nerazzurri è tra i più congestionati quindi: dopo la Coppa, il 16 gennaio big match con l’Inter, il 22 sfida alla Lazio, poi ci sarà la sosta per le Nazionali a cui seguiranno in rapida sucessione il Cagliari, il 6 febbraio e la Juvents il 13.

L’intenzione delle massime autorità calcistica è quella di recuperare almeno la sfida con il Torino prima che la squadra di Gasperini inizi l’avventura europea, così l'unico slot libero è quello di mercoledì 19 gennaio. Dovrebbe essere quindi quella la data del reccupero di Atalanta-Torino, per una settmana che sarà decisamente intensa per la quarta in classifica. Il match con i piemontesi si inserirà infatti tra quello contro l’Inter e quello con la Lazio di Sarri. Insomma meglio iniziare a prendere fiato, perché da metà gennaio in poi non ci sarà più spazio per respirare.