Atalanta-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Giovedì alle 20,45 si sfidano al Gewiss Stadium Atalanta e Torino. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in Serie A ed hanno conquistato 7 punti. La Dea ha battuto Samp e Verona in trasferta, pareggiando in casa 1-1 con il Milan. Per il Toro sono arrivati i successi con Cremonese e Monza e il pari interno con la Lazio. Insomma due realtà in buono stato di forma con il match più interessante che si vivrà in panchina dove il maestro Gasperini sfida l'allievo Juric dopo aver fatto la storia del Genoa ormai più di dieci anni fa uno in campo e l'altro in panchina.

Atalanta-Torino: le scelte di Gasperini

L'Atalanta si presenterà in campo con il classico 3-4-1-2 in cui dovrebbe giocare dal primo minuto alle spalle di Zapata e Lookman, in vantaggio su Muriel, il brasiliano Ederson. In mezzo al campo il match winner del Bentegodi Koopmeiners è inamovibile così come De Roon, visto che Freuler è partito e ancora non è stato sostituito. In difesa conferma in arrivo per Okoli, sull'esterno non è ancora pronto Zappacosta, possibile nuova occasione per Soppy.

Atalanta-Torino: le scelte di Juric

Fuori dai giochi Miranchuk alle spalle di Sanabria dovrebbero giocare Vlasic e probabilmente Lukic e non Radonjic che non è al meglio. Per il resto possibile la conferma di chi ha giocato in questo brillante inizio di campionato con Schuurs titolare insieme a Rodriguez e Djisji davanti a Milinkovic.

Atalanta-Torino: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Lukic; Sanabria.

Atalanta-Torino in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà visibile sulla App e sul sito di DAZN in streaming oppure in tv, per chi ha anche l'abbonamento a Sky, sul canale 214 della tv satellitare. La telecronaca è stata affidata a Gabriele Giustiniani mentre il commento tecnico sarà di Manuel Pasqual.