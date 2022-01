Atalanta-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Tre punti per l’Europa, e forse qualcosa di più. L’Atalanta, reduce dalla sconfitta con la Roma e dal pari con il Genoa, vuole riprendere la sua corsa sperando che l’Inter rallenti per rientrare nei posti che valgono lo Scudetto. Gasperini, che non avrà il nuovo acquisto Boga, è a meno otto dalla vetta e mentre guarda in alto deve anche stare attento alle spalle dove c’è la Juventus che sta cercando la rimonta verso il quarto posto. Il Torino invece ha 25 punti, è a meno sette da un posto che vale l’Europa League, che però è occupata dall’altalenante Roma di Mourinho. I sogni di gloria non sono facili da realizzare, ma non possono essere chiusi nel cassetto, anzi in caso di vittoria i giochi si riaprirebbero anche per i granata che arrivano al match dopo il ko con l’Inter e i successi con Verona e Bologna.

Atalanta-Torino: le scelte di Gasperini

Non sarà la Dea migliore quella che scenderà in campo il 6 gennaio alle 16,30 con il Torino. Non ci saranno infatti Zapata, out per circa altre due settimane, il lungodegente Gosens, e i positivi al Covid Palomino e Musso. A loro si aggiunge anche lo squalificato Freuler, e così l’undici titolare è ancora tutto da decidere. In attacco giocherà Muriel con Malinovskyi e Pessina favoriti su Ilicic e Pasalic. Sugli esterni Zappacosta e Hateboer sono in vantaggio su Maehle mentre in mediana in coppia con De Roon ci sarà Koopmeiners.

Atalanta-Torino: le scelte di Juric

Assenze pesanti anche in casa granata con Belotti ko per infortuno, Ola Aina è stato convocato per la Coppa D’Africa mentre Verde, Edera e Berisha non possono essere convocati per i rispettivi infortuni. Scelte quasi obbligate quindi per Juric che si presenterà con a sinistra Vojvoda, in vantaggio su Ansaldi a centrocampo e in difesa con Rodriguez più di Buongiorno. Le redini del gioco saranno in mano a Mandragora, mentre alle spalle di Sanabria dovrebbero giocare Praet e Brekalo.

Atalanta-Torino: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello, Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

Torino (3-4-2-1) Milinkovic, Djidji, Bremer, Roddriguez; Singo, Lukic, Madragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

Atalanta-Torino in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa solamente da DAZN, la piattaforma è visibile previa abbonamento su tutte le tv di nuova generazione e su tutti i dispositivi in cui è possibile installare la APP per lo streaming. A commentare la partita saranno Dario Mastroianni e Massimo Gobbi.