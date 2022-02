Atalanta-Torino: ora è più facile trovare la data del recupero

Non è un buon periodo per l’Atalanta che ha chiuso la sua settimana con tre gare senza successi, due sconfitte con Cagliari e Fiorentina, e un pari, nel big match con la Juventus. La Dea di Gasperini ieri ha dato segnali confortanti, è passata in vantaggio, è andata vicinissima al raddoppio con Hateboer e alla fine è stata ripresa solo nel recupero da Danilo. La rete del brasiliano complica la corsa al quarto posto, ma non tutto è perduto, anzi. I bergamaschi sono a meno due dalla Juventus ma hanno una gara in meno rispetto alla squadra di Allegri.

Atalanta-Torino: le date per il recupero

Insomma virtualmente l’Atalanta è ancora avanti, ma deve battere il Toro per averne la certezza. Il recupero della partita non è ancora stato deciso ufficialmente, ma l’uscita di scena dei nerazzurri dalla Coppa Italia contro la Fiorentina rende il calendario un po’ più agevole per chi dovrà fare questa scelta. La Dea, infatti, se avesse passato il turno non avrebbe avuto date libere anche perché è ancora impegnata anche in Europa, giovedì sfiderà infatti l’Olympiakos per la gara di andata del primo turno eliminatorio in Europa League.

Al momento l’ipotesi più probabile per il recupero della partita contro i granata è quella del 2 marzo, data più vicina nel tempo e soprattutto che non creerebbe ulteriori scompensi alla classifica in vista del rush finale. Le altre giornate disponibili sarebbero mercoledì 20 aprile o addirittura mercoledì 11 maggio, giorno in cui tra l’altro si assegnerà la Coppa Italia. Ovviamente più avanti si andrà nel tempo e più difficile sarà interpretare la corsa al quarto posto per l’Atalanta, ma anche per la Juventus che al momento è sì davanti ma rischierebbe di trovarsi sotto, magari a maggio, se le due compagini dovessero continuare a correre su binari quasi paralleli.