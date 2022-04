Atalanta, un’insperata seconda occasione da sfruttare al meglio

Dicono che tutti abbiano una seconda occasione e l’Atalanta è la conferma di questo pensiero. A Bergamo dopo tre sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, con quella del Gewiss con il Verona a bruciare più di altre, quasi nessuno sperava più in una possibile qualificazione in Europa. I risultati non arrivavano, l’eliminazione dall’Europa League è stata una discreta bastonata e in generale in molti sembravano più proiettati alla prossima estate che al campionato ancora da chiudere.

L’Atalanta e la vittoria sul Venezia che cambia tutto

Tutto è invece cambiato nel giro di un paio di giorno. La Dea ha vinto a Venezia 3-1 ritrovando i gol dei suoi attaccanti, mancati e non poco nelle ultime settimane, e tornando a sorridere. E’vero non è stata un’impresa visto il periodo dei lagunari, ma questi tre punti sono serviti più di altri visto che Roma, Lazio e Fiorentina hanno tutte perso.

Ora la classifica recita Roma 58 punti, Lazio e Fiorentina 56 e Atalanta 54 con la Dea e i viola che però devono recuperare una gara. E così mercoledì Atalanta-Torino e Fiorentina-Udinese diventano ancora più importanti di quanto si potesse pensare, soprattutto sul fronte atalantino.

Atalanta-Torino occasione da non sbagliare

La Dea ha la sua seconda occasione e questa volta non può gettarla alle ortiche. Tutti quelli che soffiano sul fuoco delle polemiche penseranno che il Toro, ormai salvo da tempo con i suoi 43 punti, non giocherà al massimo delle possibilità. A loro si può rispondere che nelle ultime quattro gare Juric ha strappato punti a Salernitana, Lazio e Milan, i fatti dicono più di mille parole. Sarà partita vera quindi e l’Atalanta non potrà fallire anche perché domenica ospiterà la Salernitana che è tornata a sperare nella salvezza ma resta comunque tecnicamente in gradino sotto i bergamaschi. Con sei punti l’Europa tornerebbe a portata di mano, sarebbe l’ennesimo successo di un ciclo che magari sarà anche finito, ma che adesso potrebbe chiudersi davvero insperatamente in bellezza.