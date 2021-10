Atalanta-Udinese 1-1, Beto pareggia all'ultimo respiro

Un altro piccolo passo verso acque tranquille per l'Udinese, ennesima chance sciupata per l'Atalanta. Il pari di oggi a Bergamo profuma quasi di vittoria per Gotti, che centra il terzo pareggio consecutivo e stacca, seppur di poco, la zona pericolo della classifica. Gasperini, invece, è una furia (infatti al 90' viene espulso per proteste con il quarto uomo). I nerazzurri non brillano, forse anche per via delle fatiche di Champions, e si fanno raggiungere a tempo scaduto dai friulani.

In un primo tempo non entusiasmante, i bergamaschi possono recrminare per il palo colpito da Ilicic: dentro l’area, tocca la palla in anticipo su un difensore friulano, ma il palo aiuta Silvestri che riesce a bloccare e salvare i suoi.

Nella ripresa, dopo poco più di dieci minuti Malinovskyi sblocca la partita: gran sinistro da fuori area e vantaggio Atalanta, anche se i friulani protestano per un fallo avvenuto prima del gol. Passano i minuti e la squadra di casa non preme per chiuderla, ma al contrario cerca di gestirla con esperienza. Non può bastare contro la volontà di un Udinese compatta e organizzata. Nei minuti finali, Gotti ha il giusto premio per la partita gagliarda giocata dai suoi. Prima Lovato rischia l'autogol: tocca in area per Musso che viene sorpreso e salva miracolosamente sulla linea. Poi, oltre il 92', da un angolo per i bianconeri sbuca in area il gigante brasiliano Beto: colpo di testa e 1 a 1 finale.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic (29' Koopmeiners), Freuler, Pezzella; Ilicic (19' st Miranchuk), Malinovskyi (40' st Scalvini); Zapata (19' st Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Olivieri, Piccoli. All.: Gasperini.

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck (37' st Forestieri), Samir; Stryger Larsen (31'st Soppy), Walace, Makengo (19' st Arslan), Udogie; Molina (19' st Success), Beto, Pussetto (31'st Samardzic). A disp.: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Jajalo , Nestorovski, De Maio. All.: Gotti.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 11' st Malinovskyi (A), 49' st Beto (U).

Ammoniti: Lovato, Pezzella (A), Samir, Pussetto (U).