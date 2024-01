Dove vedere Atalanta-Udinese in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

L'Atalanta per continuare la corsa al quarto posto cercando il sorpasso sulla Fiorentina attualmente ad una sola lunghezza di distanza, l'Udinese per allontanare una zona retrocessione che è sempre più vicina. Punti pesanti in palio sabato alle 15 al Gewiss Stadium con Gasperini che arriva lanciatissimo con 7 punti nelle ultime tre partite, a cui va aggiunta l'impresa di San Siro in Coppa Italia. L'Udinese invece non vince da tre turni con due sconfitte e un pareggio.

Atalanta-Udinese, le probabili formazioni

La Dea dovrà fare a meno di Koopmeiners e Lookman in attacco, fuori dai giochi per infortunio anche Hien in difesa. Gasperini quindi deve trovare soluzioni in attacco con Scamacca che sarà sostenuto da De Ketelaere e Pasalic. Sugli esterni il diffidato Zappacosta e Ruggeri, mentre a difesa della porta Carnesecchi ha da tempo scalzato Musso nel ruolo di titolare.

Tanti assenti nell'Udinese che deve ancora una volta rinunciare a Bjiol, Ebosse, Deulofeu e Davis, in dubbio anche la presenza di Pereyra che è alle prese con un lieve affaticamento muscolare, Cioffi spera di recuperarlo per schierarlo alle spalle di Lucca in attacco. Per il resto ceduto Perez, il sostituto in difesa sarà Ferreira, in mediana Samardzic che dovrebbe concludere la stagione in Friuli nonostante i molti interessamenti di mercato.

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zapacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Scamacca

Udinese (3-5-1-1) Okoye, Ferreira, Masina, Krisetensen; Ebosele, Samardzic, Lovric, Walace, Kamara; Pereyra, Lucca

Atalanta-Udinese in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Udinese di sabato prossimo sarà trasmessa solamente da Dazn su sito e App ufficiale, la telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.