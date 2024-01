Atalanta-Udinese, in sette salteranno la gara

L'Atalanta per continuare la rincorsa al quarto posto oggi lontano solo un punto dopo gli ottimi ultimi risultati, l'Udinese per allontanarsi da quella zona retrocessione che fa una gran paura. I friulani sono infatti a quota 18, il Verona terzultimo è a 17 e anche l'Empoli a 16 è assolutamente in corsa.

Atalanta-Udinese, le ultime notizie sugli infortunati

Entrambe le squadre non arriveranno al completo all'appuntamento di sabato alle 18 al Gewiss Stadium. I padroni di casa saranno privi dell'infortunato Hateboer colpito da un problema al soleo e vicino al rientro ma non tanto da poter essere a disposizione già per la prossima gara. Non ci sarà, come ormai da inizio gennaio, l'attaccante Ademola Lookman impegnato in Coppa d'Africa.

Molti più problemi ha Cioffi che dopo aver sfiorato il colpaccio con il Milan, si presenterà al match con l'Atalanta con cinque assenze, tutte per infortunio. Pesante il ko di Bjiol in difesa, oltre al centrale non ci saranno Deulofeu, Ebosse, Vivaldo e Davis, tutti alle prese con i rispettivi problemi fisici. In dubbio Pereyra che ha un lieve affaticamento muscolare ma sta lavorando per essere della gara, da capire cosa succederà a Perez che sembra essere vicinissimo al Napoli.