Ruslan Malinovskyi, il gol in Atalanta-Udinese è quasi da record in Europa

Primi mesi di rodaggio, comprensibile visto che arrivava da un paese lontano e da un calcio molto diverso, poi però Ruslan Malinovskyi è decollato e passo dopo passo è diventato l’uomo in più dell’Atalanta. La dimostrazione è arrivata anche oggi contro l’Udinese in cui Gasperini gli ha chiesto di sbrogliare la matassa in un match in cui i tanti infortunati hanno levato smalto alla Dea. La rete non è stata decisiva perché alla fine l'Udinese ha pareggiato, ma resta comunque una perla.

Atalanta-Udinese il gol da record di Ruslan Malinovskyi

L’ucraino non si è fatto pregare e al 56’ ha provato a cambiare la gara con il suo colpo preferito. Il mancino di Ruslan Malinovskyi dal limite è stato potente e preciso, come spesso acccade, e non ha lasciato scampo a Silvestri, ultimo dei portieri impallinato dal fantasista dell’est.

E’la seconda rete in campionato per lui che in stagione aveva già segnato contro l’Inter nel pirotecnico 2-2 di San Siro. Il gol di oggi però vale quasi un record europeo: è infatti l’undicesimo da fuori area dal suo debutto in Serie A nell’ormai lontano 2019. Nessuno in Italia ha segnato di più da lontano e nei cinque campionati top europei solo Messi con 17 è davanti all’ucraino dell’Atalanta.

Merito di quel piede mancino che in tutti i settori del campo può essere decisivo sia quando c’è da puntare la porta che quando c’è bisogno di pescare un compagno. Malinovskyi è sempre più il trascinatore della Dea che nel 2019 ha speso 13 milioni di euro per portarlo in Italia battendo la concorrenza della Sampdoria che da tempo seguiva il giocatore. Soldi ben spesi, come spesso accade in casa dell’Atalanta, perché il centrocampista offensivo ha quasi triplicato il suo valore, ora il suo cartellino vale più di trenta milioni. Appare comunque difficile che qualcuno possa strapparlo alla squadra di Gasperini, recentemente ci ha provato l'Inter ma Marotta si è visto sbattere la porta in faccia.