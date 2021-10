Atalanta-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dimenticare il ribaltone di Manchester e vincere la seconda gara di fila in campionato per riportarsi in zona Champions League. Sono questi gli obiettivi dell’Atalanta che riceve domenica alle 12,30 al Gewiss Stadium l’Udinese reduce da cinque partite senza successo con due pareggi e tre sconfitte. A preoccuparei due allenatori sono le infermerie, nella Dea sono infortunati Demiral, Toloi, Gosens, Djimsiti e Hateboer, mentre tra i friulani non ci sarà Deulofeu oltre allo squalificato Pereyra.

Atalanta-Udinese: le scelte di Gasperini

Per far fronte all’emergenza Gasperini cambierà modulo, davanti all’ex di turno Musso si passa alla difesa a quattro con Zappacosta e Maehle, più di Pezzella, sugli esterni e la coppia Palomino-Lovato al centro delle retroguardia. Il centrocampo sarà a due con De Roon che torna al suo posto dopo l’arretramento di Manchester e farà coppia con Freuler. In attacco la linea di trequartisti dovrebbe vedere Muriel, Malinovskyi e Pasalic ad accompagnare il centravanti Zapata, con Ilicic che dovrebbe partire ddella panchina.

Atalanta-Udinese: le scelte di Gotti

Pochi dubbi nell’undici bianconero con il 3-5-2 in cui in attacco Pussetto sarà la spalla di Beto, portoghese che sta impressionando alla sua prima stagione in Serie A. In porta va Silvestri con Nuytinck, Becao e Samir a proteggere il numero uno friulano. In mediana Arslan e Makengo sarano gli scudieri di Walace. Per quello che riguarda le corsie laterali a destra il nazionale argentino Molina è inamovibile mentre a sinistra, come da qualche tempo a questa parte, gioca Stryger Larsen.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

Atalanta (4-2-3-1) Musso, Zappacosta, Lovato, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Udinese (3-5-2) Silvestri, Becaco, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Struger Larsen; Pussetto, Beto. All. Gotti

Dove vedere in diretta streaming e in tv Atalanta-Udinese

Atalanta-Udinese sarà trasmessa in steraming e in tv sia da DAZN che da Sky. La piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di Serie A farà vedere le immagini in diretta tramite il proprio sito o la propria App, mentre sulla tv satelllitare il canale sarà Sport Calcio (numero 202) o in alternativa Sky Sport (251). Su DAZN la telecronaca sarà di Dario Mastroianni e di Marco Parolo, su Sky invece le voi che racconteranno la gara saranno di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.