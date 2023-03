Atalanta-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta per tornare alla vittoria e continuare la rincorsa al quarto posto, l'Udinese per provare ad uscire dalla profondissima crisi che la attanaglia da mesi. Al Gewiss Stadium si affrontano sabato alle 18 due squadre arrabbiate, la Dea è reduce dal doppio ko con Milan e Lecce che ha fatto scivolare la formazione di Gasperini al sesto posto in classifica a meno cinque punti dal quarto attualmente occupato dalla Lazio che però in questo turno di campionato sfiderà il Napoli.

Situazone difficile in casa Udinese, i friulani non hanno più niente da chiedere a livello di classifica a questo campionato, ma devono provare a rialzarsi dopo praticamente un girone senza acuti, nelle ultime diciassette partite infatti i bianconeri hanno vinto solamente una volta contro la Sampdoria ultima in classifica.

Atalanta-Udinese: le scelte di Gasperini

Difesa a pezzi per l'Atalanta che nel giro di poche ore ha perso Scalvini e Palomino per infortunio. Per fortuna di Gasperini torna a disposizione Demiral dopo la squalifica così come Pasalic che ha smaltito l'infortunio, diffcile invece vedere tra i convocati Zapata. Davanti a Musso quindi toccherà a Toloi, Demiral e Djimsiti, senza Hateboer, out fino a fine stagione, a destra giocherà Maehle. Un dubbio in attacco con Gasperini che deve ancora decidere se schierare alle spalle di Hojlund e Lookman, Ederson o Boga.

Atalanta-Udinese: le scelte di Sottil

Sottil non avrà a disposizione lo squalificato Ehizibue e gli infortunati Deulofeu ed Ebosse. Il tecnico dovrebbe proporre al difesa a 3 con Becao perno della retroguardia, in mediana il gioiellino Samardzic giocherà insieme a Walace e Arslan, nessun dubbio sugli esterni con Pereyra e Udogie, in attacco fiducia a Success che fara coppia con Beto.

Atalanta-Udinese: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success; Beto.

Atalanta-Udinese in diretta tv e streaming

La sfida tra Atalanta e Udinese di sabato alle 18 sarà trasmessa unicamenta da DAZN sul sito ufficiale e sulla App della piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare del massimo campionato italiano. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni, il commento tecnico di Massimo Gobbi.