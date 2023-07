Ecco come sarà l'Atalanta Under 23 che giocherà in serie C

L'Atalanta come la Juventus. Anche i bargamaschi avranno una seconda squadra in serie C, Under 23. Se in Germania e in Spagna è ormai consuetudine delle big della massima serie avere una squadra di "riserve" in cui far maturare i giovani migliori mandandoli subito a misurarsi con il professionismo, da noi è ancora roba per mosche bianche. Finalmente, dopo anni di rodaggio della Juventus, in Serie C sbarca anche l'Atalanta. A Bergamo attendono solo l'esito dei ricorsi del Siena, escluso dalla terza serie nazionale, per poi mettere in moto una macchina che ha già tutti i componenti al proprio posto.

Il primo è in panchina: sarà un allievo di Gasperini, il calabrese Francesco Modesto, 41 anni, reduce da una buona stagione sulla panchina del Vicenza (ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Anche l'ex difensore del Crotone è convinto praticante del 3-4-3 e delle sue varianti. Per Modesto mancano solo gli annunci, legati come detto alla certezza di avere il posto nella prossima serie C, probabilmente nel girone B. Il ds sarà Fabio Gatti, ex mediano di Perugia e Napoli, già fedele collaboratore del ds della prima squadra Tony D'Amico. Lo stadio? Al momento la soluzione sembra essere quella di ospitare anche le gare della Under 23 al Gewiss Stadium, alternandosi con le partite di serie A.

La rosa dell'Atalanta Under 23

Non c'è ancora nulla di ufficiale, essendo tutto in attesa di ufficialità, ma le idee in casa nerazzurra sono chiare. I giovani di proproeità sono davvero tanti, tra rientri dai prestiti e prospetti in uscita dalla categoria Primavera. Tra i pali, diverse opzioni. Sassi (’03), Vismara ('03) e Gelmi (’01) tornano alla base dopo una stagione in prestito: il primo al Giugliano, il secondo a Brindisi e il terzo a Olbia. Ragazzi che hanno fatto un’ottima esperienza in Lega Pro nelle rispettive squadre.

In difesa, esterni già maturati in C sono Renault (’02) e Ghislandi (’01). Centrali disponibili sono invece Del Lungo (’03), dalla Primavera, e Berto (’03) al rientro dal Messina.

In mezzo al campo Gyabuaa (’01) e Kraja (2000), tornati da una stagione positiva al Pescara. Ma anche Zuccon, classe ’03, che con il Lecco ha raggiunto la promozione in finale play-off contro il Foggia. Dalla Primavera c’è Chiwisa, anche lui classe 2003, mentre Finardi (’01) rientra dalla Turris.

In attacco scalpita De Nipoti (’03), ragazzo che ha già debuttato in prima squadra,e il suo gemello Falleni (’03) in Primavera. Tornano anche Pagani (’03) e Italeng (’01). Ma la lista non finisce qui e potrebbe comprendere anche l’esterno ventenne Lorenzo Bernasconi, il 19enne centravanti serbo Vanja Vlahovic e il 19enne Jacopo Regonesi, unico atalantino convocato per gli Europei Under 19 dal ct Bollini. Probabile anche il ritorno dai prestiti dei vari Cissè, Panada, Sibide e di altri ragazzi nati tra il 2002 e il 2003.