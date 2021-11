Atalanta - Venezia 4-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Atalanta

Atalanta a valanga sul Venezia. La squadra di Gasperini ne rifila 4 ai lagunari, trascinata da un super Pasalic (5 gol in 4 partite), che segna una tripletta nel giro di poco più di un'ora. In mezzo, anche una perla di Koopmeiners.

Bastano sette minuti per indirizzare la serata al Gewiss Stadium: filtrante di Ilicic, Pasalic apre la sua notte magica e batte Romero. Passano pochi minuti e Muriel vede ancora Pasalic pronto a bucare la porta veneziana. Due a zero dopo dodici minuti.

Con il risultato già in cassaforte, l’Atalanta abbassa i ritmi e gestisce. Il Venezia è inerme: zero pericoli per la porta di Musso fino all'intervallo.

Gli ospiti ci provano al rientro dagli spogliatoi con Crnigoj, poi monologo Atalanta. Passano 12’ e Pezzella serve al limite dell’area la palla che Koopmeiners, di prima, non può fallire con il suo mancino chirurgico: Romero spiazzato e 3 a 0.

Vorrebbe partecipare anche Muriel alla festa, per lui solo un palo. E' la notte di Pasalic, d'altronde, e tocca a lui pescare il poker (su assist di Muriel). Lo sloveno non sbaglia e fa tripletta.

Gasperini cambia uomini dalla panchina, ma il risultato non cambia più. L'Atalanta corre e chiede spazio in zona Champions.

Il tabellino

MARCATORI: 7′p .t., 12′ p.t. e 22′ s.t. Pasalic, 12′ s.t. Koopmeiners (A).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti (90′ Toloi), Demiral (77′ Scalvini), Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pessina (62′ De Roon), Pezzella; Pasalic; Ilicic (77′ Miranchuk), Muriel (77′ Piccoli). All. Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi (46′ Crnigoj), Ceccaroni, Caldara, Haps (71′ Schnegg); Tessmann, Ampadu, Busio (58′ Peretz); Johnsen (71′ Svoboda), Henry, Kiyine (58′ Aramu). All. Zanetti.

ARBITRO: Santoro di Messina.

NOTE: AMMONITI Ampadu (V).

Atalanta - Venezia 4-0: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Venezia 4-0 giocata martedì 30 novembre sono disponibili su Sky Sport