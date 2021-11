Atalanta-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Squadra in casa

Il successo contro la Juventus ha portato l’Atalanata al quarto posto dierto solamente a Inter, Napoli e Milan in classifica. La dimostrazione di forza dello Stadium fa sognare i tifosi della Dea che a novembre, come spesso le accade, spicca il volo. Sette risultati utili consecutivi per la banda Gasperini che ora prova a prendersi altri tre punti contro la neopromossa Venezia. I lagunari hanno vinto con Roma e Bologna prima di venire sconfitti dall’Inter e ora sono a quota 15 punti a più cinque sulla zona retrocessione.

Atalanta-Venezia: le scelte di Gasperini

Gasperini cambierà qualcosa visti i tanti impegni delle ultime settimane e le scorie della battaglia della Juventus Stadium. Tornerà in attacco Muriel dal primo minuto e farà coppia con Zapata, in rete da sette gare di fila e impossibile da lasciare in panchina. Alle spalle della coppia pesante spazio a Pasalic, mentre in mediana Koopmeiners potrebbe prendere il posto di De Roon. Gosens e Hateboer sono ancora fuori causa così sugli esterni agiranno Zappacosta e Maehle

Atalanta-Venezia: le scelte di Zanetti

Marcia di avvicinamento alla sfida piuttosto complicata per il Venezia che non potrà conatare su Maenpaa, Ebuehi, Vacca e Sigurdsson. Pochi i dubbi di formazione, anzi a dire il vero il campo potrebbe restringersi a uno soltanto, quello del centravanti con Forte preferito a Henry, così Okereke verrà dirottato sull’esterno. A sinistra in difesa l'esperienza di Molinaro mentre il nuovo regista sarà Tessmann.

Atalanta-Venezia: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Muriel, Zapata.

Venezia (4-3-3) Romero, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Tessmann, Busio; Okereke, Forte, Johnsen.

Dove vedere Atalanta-Venezia in diretta tv e streaming

La sfida di martedì 30 novembre tra Atalanta e Venezia verrà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky e Dazn. I canali della prima opzione saranno Sport Calcio e Sport ai numeri 202 e 251 del telecomando. Per quello che riguarda lo streaming saranno a disposizione Sky Go e DAZN, con le rispettive App oppure da pc sui siti ufficiali.