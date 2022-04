Atalanta - Verona 1-2: tabellino e dove vedere gli highlights

Bel regalo di compleanno per Tudor quello fatto dal suo Verona, che al 'Gewiss Stadium' nella serata di Pasquetta batte l'Atalanta e si riporta nono in classifica.

Partita di carattere dei gialloblù, che in fase di avvio soffrono gli spunti in velocità dei bergamaschi, attivi sul fronte offensivo con Boga e Zapata. Dopo venti minuti abbondanti, gli scaligeri si risvegliano e iniziano la loro reazione: il primo segnale è il palo centrato da Faraoni. Tempo 60 secondi, ed ecco poi la traversa scheggiata da Caprari su calcio di punizione: due legni centrati nel giro di un minuto. Agli sgoccioli della prima frazione, la svolta della gara: Simeone, pescato in profondità da Caprari, disegna una palombella morbida sulla quale Ceccherini ci mette la testa per spingere la palla in rete. Gol in un primo momento annullato dall'arbitro per fuorigioco, ma poi convalidato dal VAR: l'Hellas così passa in vantaggio appena prima dell'intervallo. Nella ripresa il raddoppio ospite arriva al 55'. Ilic combina con Tameze, inserendosi in area e trovando il varco per il tiro. Sulla ribattuta di Musso, Koopmeiners è sfortunato nella carambola che si trasforma in autorete. Lo stesso Musso è poi provvidenziale sul colpo a botta sicura di Lazovic, così come Montipò si fa trovare sempre reattivo sui tentativi dei padroni di casa. Lasagna può chiudere la contesa ma impatta sul palo, e sul capovolgimento di fronte Scalvini incorna dritto nell'angolino su cross di Zappacosta. Il finale rovente non regala altre emozioni, con la Dea che non riesce ad agguantare un ottimo Hellas.

Il tabellino

Marcatori: 47' p.t. Ceccherini (V), 10' s.t. aut. Koopmeiners (A), 37' s.t. Scalvini (A)



Atalanta (3-4-2-1): Musso, Scalvini (41' s.t. Pasalic), Demiral (11' s.t. Djimsiti), Palomino, Hateboer (11' s.t. Pezzella), de Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Malinovskyi (34' p.t. Miranchuk), Boga (11' s.t. Muriel), Zapata. All. Gasperini.



Verona (3-4-1-2): Montipò, Casale, Gunter (31' p.t. Sutalo), Ceccherini (26' s.t. Veloso), Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic (32' s.t. Depaoli), Barak, Caprari (32' s.t. Hongla), Simeone (32' s.t. Lasagna). All. Tudor.



Arbitro: Piccinini di Forlì.



Ammoniti: 9' p.t. Gunter (V), 21' p.t. Casale (V), 25' p.t. Palomino (A), 30' p.t. Malinovskyi (A), 12' s.t. Koopmeiners (A), 24' s.t. Ceccherini (V).

Atalanta - Verona 1-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Atalanta - Verona 1-2 giocata lunedì 18 aprile sono disponibili su Sky Sport