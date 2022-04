Atalanta-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo l’Europa, torna il campionato per l’Atalanta che lunedì alle 21 sfida il Verona al Gewiss Stadium. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta 0-2 con il Lipsia che ha chiuso la porta delle semifinali di Europa League lasciando parecchio rammarico in tutto l’ambiente. Ora però non c’è tempo di piangersi addosso, nelle prossime sette gare la Dea dovrà trovare il modo di tornare a brillare per non perdere il treno che porta sui palcoscenici internazionali la prossima stagione. Il primo ostacolo sarà il Verona di Tudor con il suo attacco atomico e battuto nell’ultimo turno dall’Inter. I veneti non hanno più molto da dire in campionato essendo ampiamente salvi, ma hanno già dimostrato in passato di non essere per niente avversario morbido.

Atalanta-Verona: le scelte di Gasperini

La formazione bergamasca è tutta un rebus. Senza Toloi, Maehle e Ilicic, Gasperini potrebbe far rifiatare anche Freuler e Djimsiti, entrambi non al meglio. Così davanti a Musso possibile chance dal primo minuto per il giovane Scalvini, mentre in mezzo Koopmeiners sarà affiancato da De Roon. Tutto da decifrare il reparto offensivo, questa volta dovrebbe partire Muriel dal primo minuto lasciando rifiatare Zapata, anche se il ballottaggio è ancora in corso. Alle spalle del centravanti, Boga ha deluso anche con il Lipsia e potrebbe lasciare il posto a uno tra Pasalic e Pessina.

Atalanta-Verona: le scelte di Tudor

Buone notizie per Tudor che avrà a pieno servizio Barak, pronto a tornare titolare al posto di Bessa. Il centrocampista più prolifico del campionato accompagnerà Caprari e Simeone in un tridente atomico che ha pochi rivali a livello realizzativo non solo in Italia ma in tutta Europa. Per il resto dentro tutti i titolari con Ilic in regia, Tameze al suo fianco e sugli esterni Faraoni e Lazovic. Senza Dawidowicz fermo per altri due mesi, la difesa sarà formata da Casale, Gunter e Ceccherini.

Atalanta-Verona: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Musso, Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel

Verona (3-4-2-1) Montipò, Casale, Gunter, Cecherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Atalanta-Verona in diretta tv e streaming

La gara del Gewiss Stadium sarà trasmessa solamente da Dazn, piattaforma visibile in streaming sia con la App ufficiale, che sul sito ufficiale. Il servizio è in abbonamento e sarà l’unico con cui guardare la partita, non è infatti previsto il collegamento su Sky. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni e di Alessandro Budel