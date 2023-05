Atalanta-Verona, probabili formazione e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

L'Atalanta per l'Europa, il Verona per la salvezza. Punti pesanti in palio al Gewiss Stadium sabato alle 18 con la Dea che si deve rialzare dopo le due sconfitte di fila contro Juventus e Salernitana che hanno praticamente chiuso le porte del quarto posto, ora distante sette punti. La corsa quindi al momento è sulla Roma per il sesto posto o sul Milan per il quinto. Gara importantissima anche per il Verona che ha riacciuffato lo Spezia al terzultimo posto ma deve ancora fare l'ultimo passo per conquistare la permanenza in Serie A, una sorta di miracolo sportivo dopo il pessimo inizio di campionato.

Atalanta-Verona: le scelte di Gasperini

Problemi di formazione per l'Atalanta che si presenta alla sfida senza Zapata, colpito da un problema muscolare che gli ha fatto concludere la stagione anzitempo. Oltre a lui difficile vedere in campo Lookman che però sta migliorando la sua condizione e potrebbe andare in panchina. Il centravanti sarà quindi Muriel, anche Hojlund non è al meglio, con a sostegno Koopmeiners e Pasalic. In difesa recupera Djimsiti e giocherà con Toloi e Scavini. Fuori dai giochi anche Soppy e Ruggeri così sugli esterni giocheranno Zappacosta e Mahele.

Atalanta-Verona: le scelte di Zaffaroni

Nel Verona non ci saranno Hrustic, Dawidowicz, Henry, Doig e Duda. Poca scelta quindi per l'Hellas che conferma il 3-4-2-1 in cui Djuric sarà il centravanti con Verdi e Ngonge alle sue spalle. A destra dovrebbe farcela Faraoni, a sinistra va Lazovic. In difesa la difesa a tre sarà formata da Magnani, Hien, Ceccherini davanti a Montipò.

Atalanta-Verona: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric.

Atalanta-Verona in diretta tv e streaming

La sfida del Gewiss Stadium sarà trasmessa in diretta da DAZN su Smart TV, Tablet, smartphone e tutti i dispositivi abilitati. Il match sarà visibile anche sul canale Zona DAZN sul canale 214 di Sky.