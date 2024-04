Atalanta-Verona, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Punti pesanti in palio stasera al Gewiss Stadium con l'Atalanta che deve cercare di assottigliare il gap con Roma e Bologna nella lotta Champions League e il Verona che invece ha bisogno di fare risultati per allontanarsi dalla zona retrocessione. La Dea è reduce dall'impresa di Liverpool mentre l'Hellas ha perso l'ultima gara con il Genoa in casa rimontato dopo l'iniziale vantaggio di Bonazzoli.

Atalanta-Verona, le scelte di Gasperini

Gasperini deve affrontare l'emergenza difesa, non ci saranno Scalvini e Kolasinac ma rispetto ad Anfield giocherà Toloi mentre De Roon resterà in mediana insieme ad Ederson. Per il resto solito dubbi in attacco con Scamacca e Koopmeiners insidiati da De Ketelaere e Pasalic. A sinistra Bakker prova il sorpasso su Ruggeri.

Atalanta-Verona, le scelte di Baroni

Dopo i due gol consecutivi dovrebbe essere confermato Bonazzoli al centro dell'attacco dell'Hellas con Suslov, Noslin e Lavoci alle sue spalle. Rispetto alla gara con il Genoa dovrebbe tornare titolare Folorunsho, spostato in mediana per sostituire lo squalificato Serdar. In difesasi giocano una maglia Coppola e il rientrate Mignani che ha saltato la partita di domenica scorsa per squalifica.

Atalanta-Verona, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Toloi, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, Pasalic; De Ketelaere

Verona (4-2-3-1) Montipò, Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Dani Silva, Folorunsho; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli

Atalanta-Verona in diretta tv e streaming

Doppia possibilità per vedere Atalanta-Verona in diretta tv e streaming. La sfida sarà trasmessa su Dazn e anche su Sky ai canali 202 e 251 e in streaming sulla App Sky Go e su Now TV.