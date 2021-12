Il recupero di Atalanta-Villarreal si giocherà alle 19, sospiro di sollievo dei tifosi

Dopo il rinvio della gara originariamente prevista per stasera alle 21, ma non giocata a causa dell'impraticabilità del campo a causa della neve, la Uefa ha deciso che Atalanta-Villarreal si giocherà alle ore 19 di giovedì 9 dicembre. La prima ipotesi era quella di recuperare la partita alle 16,30 orario che aveva fatto infuriare i tifosi. Dopo ore di colloqui alla fine ha vinto la linea della società bergamasca che proprio per permettere al pubblico di poter essere allo stadio ha spinto per non giocare nel cuore del pomeriggio.

Il recupero Atalanta-Villarreal si gioca alle 19 di giovedì 9 dicembre

Così la Dea potrà avere la sua notte delle stelle al Gewiss Stadium. Per la prima volta infatti l'Atalanta riesce a giocare una partita decisiva di Champions League nella sua casa tra pandemia e sfide interne forzatamente a San Siro. E decisiva la partita con il Villarreal lo sarà davvero, solo vincendo la squadra di Gasperini passerà agli ottavi di finale per la terza volta di fila.

La serata di Bergamo è stata lunga e ricca di colpi di scena: prima la neve che scende copiosa sul prato del Gewiss Stadium, inizia ad accumuluarsi e nonostante il pronto intervento degli addetti al campo, alla fine l'arbitro decide che il campo non è praticabile. Inizia così il "balletto" del rinvio, decisa immediatamente la data, quella di domani, giovedì 9 dicembre, la Uefa inizia a vagliare diverse ipotesi sull'orario: alle 15 o alle 19 in prima battuta. Poi è il momento della prima decisione "ufficiale": si gioca alle 16,30 con l'Atalanta che però non ci sta, anche perché sarebbe uno schiaffo ai propri tifosi che avevano già acquistato il biglietto e che nel pieno del pomeriggio difficilmente sarebbero potuti essere allo stadio. Le riunioni continuano e intorno alle 23 arriva l'ultimo aggiornamento: il recupero di Atalanta-Villarreal si giocherà alle 19.