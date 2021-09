Atalanta-Young Boys, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Notte di Champions League per l’Atalanta che oggi alle 18,45, dopo l’esilio a San Siro, torna a vivere una sfida europea nel proprio stadio di casa. Al Gewiss Stadium la partita con gli svizzeri dello Young Boys è già un crocevia importante per il passaggio del turno visto il pari dei bergamaschi in trasferta con il Villareal e la vittoria alla prima della squadra di Wagner contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Young Boys, si scalda Zappacosta

Gasperini dopo il 2-2 con l’Inter e le vittorie con Sassuolo e Salernitana chiede quindi ai suoi la prima gioia europea della stagione. In difesa non ci sarà l’infortunato Palomino, al suo posto Djimsiti e confermato Demiral nonostante le ultime sbavature. Il vero dubbio della vigilia è chi giocherà sulla fascia destra con Zappacosta in leggero vantaggio su Mahle. Per il resto la formazione è pronta con Pessina e Malinovskyi a sostegno di Zapata, buone notizie per Muriel che dopo un mese ai box torna e va in panchina.

Lo Young Boys è in un periodo di forma straordinario con quattro vittorie in fila, nove risultati utili consecutivi e quel successo contro il Manchester United alla prima giornata che rimarrà nella storia del club elvetico. Wagner però ha un grosso problema in vista della partita di questa sera, non ci sarà infatti Fassnacht, uno dei fari della formazione ospite. Di seguito le probabili formazioni del match

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu.

Dove vedere in diretta streaming e tv l’Atalanta in Champions League

La partita di oggi tra Atalanta e Young Boys sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sport Uno e Sport, rispettivamente ai numeri 201 e 252 del satellite. Per chi invece volesse godersi la sfida in streaming oltre alla App Sky Go, sempre dedicata agli abbonati, c’è la possibilità di collegarsi a Now Tv oppure a Mediaset Infinity. La telecronaca su Sky sarà del tandem Zancan-Marocchi, mentre su Infinity a raccontare la partita saranno Trevisani e l’ex tecnico del Torino Camolese.