Atalanta, non sono gli svincolati la soluzione all’infortunio di Zapata

Le sensazioni negative sono state confermate dagli esami clinic, l’adduttore di Zapata ha fatto crac e così l’Atalanta lo ha perso per il finale di stagione, che sarà incandescente tra corsa al quarto posto ed Europa League. Gasperini ha solo Muriel come centravanti di ruolo, visto che Piccoli è stata girato in prestito al Genoa, e così cerca soluzioni per andare in apnea.

Diego Costa o Pellè al posto di Zapata per l’Atalanta

Secondo alcuni rumors la Dea starebbe guardando anche al mercato degli svincolati per colmare il vuoto lasciato dal colombiano. Un’idea al momento, niente di più, e forse è meglio così. I nomi circolati sono quelli di Diego Costa e Pellé, due centravanti di ruolo sì, ma entrambi sopra i 34 anni e probabilmente non in condizioni ottimali. L’ex Atletico Madrid è sceso in campo l’ultimo volta con l’Atletico Mineiro il 12 dicembre scorso per dodici minuti, l’italiano è fermo addirittura dalla scorsa stagione.

Insomma che senso ha cercare di sostituire il proprio capocannoniere con due giocatori che solo per entrare in forma avrebbero bisogno di settimane? L’Atalanta non ha biosogno di numeri a copire “buchi” in rosa, ma di soluzioni immediate ad un problema che potrebbe rivelarsi grave. E’per questo, probabilmente, che la stessa società non vede negli svincolati ulna soluzione.

Gasperini punterà tutto su Muriel, che però non può giocare tutte le gare del finale di stagione, e poi proverà a inventarsi una delle sue mosse a sorpesa, che spesso hanno fatto la differenza. Non sarà di certo semplice perché le carte nel mazzo sono poche al momento, Miranchuk e Ilicic, i più offensivi dei trequartisti, sono out, e allora chissà che il coniglio nel cilindro non possa essere uno tra Boga e Pasalic. La sensazione è che comunque, anche se adattati nel ruolo, potrebbero fare meglio degli svincolati.