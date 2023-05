Atalanta, da Zapata a Lookman: il punto sugli infortunati

La qualificazione alla prossima Champions League è sempr epiù difficile per l'Atalanta che, dopo le ultime due sconfitte consecutive, ora deve pensare a dare l'assalto al sesto posto della Roma per non rischiare di rimanere fuori dalle competizioni continentali il prossimo anno. Mourinho è lontano solo un punto, ma Gasperini nel rush finale dovrà fare i conti con la situazione degli infortuni.

Atalanta, infortunio per Zapata

In vista del match contro il Verona di sabato alle 18 non ci sarà sicuramente Duvan Zapata che si è di nuovo fermato a causa di un problema muscolare che lo costringe a chiudere in anticipo la sua stagione. Il colombiano aveva appena ritrovato una buona condizione fisica ma dovrà lasciare soli i compagni nelle ultime gare stagionali. E' il terzo infortunio per il bomber che in questa annata ha davvero fatto fatica a trovare continuità e proprio le sue condizioni fisiche potrebbero spingerlo lontano da Bergamo la prossima estate.

Per fortuna di Gasperini ha lasciato già la settimana scorsa l'infermeria Hojlund e contro il Verona dovrebbe tornare tra i convocati Ademola Lookman, una delle più belle sorpresa dell'Atalanta in questa stagione. L'attaccate probabilmente non partirà titolare, anche perché ha saltato le ultime sei gare e quindi non può essere nella condizione migliore, ma potrebbe essere utilizzato a gara in corso

Infortuni Atalanta, il punto

Buone notizie arrivano dalla difesa con Djimsiti che sembra vicino al completo recupero, anche se ancora non lavora interamente con il gruppo. Le sensazioni sono buone e il centrale contro il Verona dovrebbe partire dall'inizio. Restano invece ai box Hateboer, che ha finito la stagione per un grave infortunio, Palomino, Ruggeri e anche Soppy tutti out per sabato e forse anche per le successive partite.

Poche scelte quindi per la formazione titolare dell'Atalanta con Demiral che tornerà in campo se non dovesse farcela Djimsiti, sugli esterni Zappacosta e Maehle, unici rimasti, mentre in attacco il riferimento dovrebbe essere Muriel visto che Hojlund non è ancora al meglio con alle spalle Koopmeiners e Pasalic.